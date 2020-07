MotoGP: Lorenzo se oferece para pilotar pela Ducati em 2021

A Ducati ainda não decidiu quem será o companheiro de equipe de Jack Miller na próxima temporada da MotoGP. Com as negociações entre a fabricante e Andrea Dovizioso estagnadas, a equipe usará as próximas corridas para avaliar suas opções para 2021. E um ex-piloto está atrás dessa vaga que está em aberto.

Rumores nas últimas semanas vincularam o retorno de Jorge Lorenzo à Ducati, com quem competiu em 2017 e 2018, embora o chefe da Ducati, Davide Tardozzi tenha dito que todas as discussões foram simplesmente "conversas amigáveis".

Falando à BT Sport, Tardozzi disse: “Jorge se ofereceu. É óbvio que Jorge tem um ótimo relacionamento com Gigi [Dall'Igna, gerente geral], e quando no seu aniversário, ele conversou com Gigi e, a partir de então, talvez algo tenha surgido em sua mente.”

"Mas é apenas uma conversa amigável, não há nada sério até agora e só tomaremos a decisão após as corridas de agosto".

Cal Crutchlow deixará a equipe LCR Honda no final desta temporada, depois que a HRC retirou Alex Márquez de sua equipe de fábrica para dar lugar ao piloto de saída da KTM Pol Espargaró.

Crutchlow confirmou ao Motorsport.com no início da semana que conversou com a Ducati sobre um retorno à equipe com a qual competiu em 2014, com Tardozzi dizendo que ele é um dos "pilotos rápidos" aos quais sua porta está aberta.

“A porta está aberta para todos os pilotos rápidos, então Cal é um dos pilotos rápidos. Não tomamos nenhuma decisão. Conseguimos esperar por todos os pilotos, não estamos com pressa, todos os nossos pilotos não estão com pressa”.

"Aproveitamos a oportunidade para fazer algumas corridas até o final de agosto para avaliar a situação e ter certeza do que fazer em 2021".

O agente de Andrea Dovizioso disse recentemente que o italiano está considerando tomar uma decisão sabática em 2021, caso cheguem a um acordo.

Tardozzi diz que ambas as partes continuarem juntas seria a "melhor oportunidade" e confirma que um acordo revisado para 2020 foi feito.

"Estamos conversando porque até Andrea está disposta a esperar, não estamos com pressa, como eu disse", acrescentou.

“Andrea também não tem pressa. É óbvio que será a melhor oportunidade para nós dois: Andrea ter uma moto competitiva, termos um piloto competitivo”.

