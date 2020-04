Aos 41 anos, o multicampeão Valentino Rossi está em um momento importante de sua carreira. O multicampeão da MotoGP precisa decidir se continuará na categoria além de 2020 ou se ainda tem mais combustível para queimar.

Mas Valentino está com problemas para tomar essa decisão. Ele havia revelado que iria esperar as primeiras etapas de 2020 para bater o martelo, mas como as primeiras etapas do ano foram adiadas ou canceladas, ele pode ter que tomar essa decisão sem nem ter subido na moto.

Rossi, que está há 25 anos no mundial, completou 41 anos em fevereiro e, embora seu adeus ainda não tenha chegado, ele sabe que está perto.

Em entrevista concedida à Sky Sports durante seu período de quarentena na cidade italiana de Tavullia, Valentino falou sobre assuntos interessantes para esta época sem corridas.

Falando sobre o que sentirá mais falta quando não estiver correndo, ele citou seu ritual antes de uma corrida: "Normalmente, logo antes de começar, eu me agacho ao lado da moto, converso com ela, tento incentivá-la, apoiá-la, digo-lhe que estamos juntos, eu e ela, que tentaremos subir ao pódio, que deve me ajudar em situações difíceis", afirmou.

O piloto brinca com o vazio da conversa, já que nunca recebe uma resposta: "Ela nunca me respondeu, mas acho que se ela falasse comigo, não me surpreenderia muito. Quando eu parar de correr, será a sensação da qual vou sentir mais falta, a de antes da largada".

O 'Doutor' explicou como fica sua cabeça antes da corrida, com a tensão e os nervos aumentando ao longo do domingo: "Você tem muita adrenalina, uma mistura de desejo de ir bem junto com o medo de cometer erros".

"É uma sensação inesquecível o que você sente após o aquecimento, até o momento de estar no grid. O pior é quando a Moto2 começa, porque você começa a ter medo, sabe que você é o próximo. Mas, quando a luz verde se apaga, e você começa a correr, quase vai para outra dimensão".

