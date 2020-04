Nesta quarta, a Federação Internacional de Motociclismo divulgou o veredito do julgamento de Andrea Iannone. O piloto da Aprilia foi suspenso do esporte por 18 meses, após testar positivo para o uso de um esteroide anabolizante em uma amostra de urina colhida durante o final de semana do GP da Malásia da MotoGP, em novembro do ano passado.

A sentença que condenou Iannone pode ficar na história, porque o italiano foi exonerado pelos juízes, que concordaram com a tese de ingestão através do consumo de alimentos contaminados, mas acabou mantendo a punição para o piloto.

Pouco depois do anúncio da sentença, o piloto falou com a equipe do canal Sky Sports Itália, e afirmou que está tentando ver as coisas de maneira positiva, mantendo em vista o apelo que apresentará ao Tribunal Arbitral do Esporte, e pelo exame de cabelo que apresentou em seu julgamento na Federação, que apresentava que não havia cometido antidoping fora do período determinado.

"As notícias da decisão nesta manhã me impressionaram muito, não esperávamos as coisas como elas aconteceram", disse Iannone. "Nós olhamos a sentença de uma maneira positiva, já que minha inocência foi reconhecida, mesmo que tenhamos perdido de qualquer maneira e eu tenha sido suspenso por 18 meses. Certamente vou recorrer ao Tribunal. Mas poderia ter sido muito pior".

Andrea tentou manter a calma com a decisão, embora tenha destacado mais de uma vez a inconsistência de sua sentença, e destacou o trabalho de seu advogado.

"Uma coisa é certa: é o meu primeiro caso de contaminação de alimentos que levou a uma suspensão. Agradeço ao meu advogado, que me tratou como filho. Sem ele, a situação certamente seria diferente nesse momento".

"Este tem sido o período mais difícil de toda a minha vida, é muito difícil de aceitar. Pensei em tudo, mas não foi fácil. Todos os dias eu tentava encontrar forças para continuar e provar minha inocência. Consegui isso, que era um dos meus objetivos. Mas quero voltar à uma moto o mais rápido possível".

De fato, sua suspensão foi imposta por não prestar atenção à lista de substâncias proibidas. Novamente, o piloto se defendeu dizendo que é impossível alguém saber que tipo de carne ele está comendo quando está sentado em um restaurante.

"Quando vamos a um restaurante, não temos a possibilidade de escolher se vamos comer carne contaminada ou não. Nenhum de nós sabe o que estamos comendo com certeza. Nesta decisão, existe uma inconsistência entre o regulamento e a vida real. Será necessário entender no futuro se é possível encontrar um ponto de convergência", concluiu.

Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP:

Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

