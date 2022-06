Carregar reprodutor de áudio

O GP da Catalunha de MotoGP ficará para sempre na mente de Aleix Espargaró, mas não pelos motivos esperados. Saindo da pole, o piloto da Aprilia vinha a caminho de uma sólida segunda posição, até que uma confusão do espanhol mudou tudo.

Aleix cruzou a linha de chegada para abrir a última volta, mas achou que, na verdade, a corrida havia acabado. Ele reduziu a velocidade e começou a cumprimentar o público antes de perceber que a prova seguia.

Espargaró voltou a acelerar sua Aprilia, mas acabou a prova na quinta posição, perdendo pontos importantes no campeonato, especialmente com a vitória de Fabio Quartararo. Veja como foi o momento:

Ao cruzar a linha de chegada, Espargaró estava visivelmente desolado em cima da moto e, ao voltar aos boxes, chorava copiosamente, sendo consolado por todos da equipe e pelo CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

Espargaró pediu desculpas à equipe pelo erro, que lhe custou cerca de oito segundos, e disse que o posicionamento de sua placa o forçou a usar a torre de timing do circuito para se orientar quanto às voltas. Mas ele esqueceu que a volta final no sistema de Barcelona é registrada como zero em vez de um.

"Peço desculpas, é a única coisa que posso dizer no momento. É um erro não admissível nesta categoria", disse Espargaró, que gora está a 22 pontos de Quartararo.

"Foi minha culpa, minha placa do pit estava próxima demais da última curva, era a primeira, então não tinha como olhar para a pista e minha diferença para Martín. Estava dando tudo de mim, então vi a diferença para Martín, que era de 0s6, e para as voltas eu olhava a torre. Eu vi L1".

"Então fiz uma volta e esqueci que aqui em Barcelona a última volta é marcada com zero. E eu tirei o pé na reta. Peço desculpas à equipe, porque sei que não tinha velocidade para bater Fabio. Mas se eu quiser conquistar o título, não posso cometer esses erros, porque hoje perdi nove pontos".

