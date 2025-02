Com dois títulos na categoria, Julio Campos chega com tudo para abrilhantar ainda mais o grid da NASCAR Brasil na MX Vogel, um nome de peso e expressão nacional confirmado para a temporada que terá abertura em Campo Grande (MS), nos dias 21 a 23 de março.

Com 43 anos de idade e mais de três décadas de automobilismo no currículo, o piloto paranaense é bicampeão (2021 / 2023) e estará a bordo do Ford #7 em sua quarta participação no campeonato. A experiência será a principal estratégia em busca das vitórias na temporada e quem sabe o tricampeonato.

“Estou muito feliz em mais uma vez disputar a NASCAR Brasil. A novidade de ter equipes tão experientes fazendo a gestão dos carros também dará um diferencial competitivo bem grande a categoria. A MX Vogel tem um elenco com uma história de muitos títulos e uma experiência enorme no automobilismo. Juntos tenho certeza de que faremos uma grande temporada”, declarou Julio.

Na carreira são inúmeros títulos no kart em campeonatos regionais, brasileiros, sul-americano e panamericano. Estreou nos monopostos em 2000, com o título da Dodge 2000. Cinco anos depois estreou na Stock Light e fez sua primeira prova na Stock Car em 2006 e desde então computa 301 corridas. Paralelamente as corridas na Stock, Julio disputou a Copa Montana em 2009 e conquistou o título com uma rodada de antecipação.

