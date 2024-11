A NASCAR Brasil Series realiza a sua etapa final em Curvelo, com a consagração de todos os campeões da temporada de 2024.

Mas, em 2025 as novidades continuarão, sendo uma das principais o fim da monogestão dos carros. Até este ano, a categoria oferecia os autos aos pilotos e trabalhava com eles. A partir do próximo ano, serão quatro equipes independentes que competirão entre si: R. Mattheis, Full Time e RC, equipe do lendário Rosinei Campos, o ‘Meinha’, capitaneada pelo seu filho, Marcel. O quarto time ainda não foi divulgado.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Rodolpho Mattheis explicou que a NASCAR Brasil é a nova aposta principal da equipe, já que em 2025 o time não estará mais na Stock Car.

“Eu, particularmente, acho a dupla Thiago Marques e Carlos Col muito competente”, disse Rodolpho, se referindo aos comandantes do campeonato. “A categoria tem muito potencial de crescimento e só de ter o nome da NASCAR já demonstra o quanto a NASCAR Brasil é importante. Então, entrando na categoria, acho que vamos conseguir dar bons passos à frente.”

“Creio que a grande missão agora é tentar inserir a cultura americana no Brasil, de automobilismo, se espelhando muito na parte de show e entretenimento, para continuar crescendo.”

“Estou bastante otimista e bastante feliz com o convite, com a oportunidade que a gente vai ter. Estamos fazendo seis carros na NASCAR Brasil, ao mesmo tempo que estamos encerrando esse ciclo na Stock Car. Foram 13 temporadas saímos com muito orgulho desse caminho que trilhamos.”

Marcel Campos, da RC, destacou a competitividade da NASCAR Brasil e promete continuar a trajetória de títulos já vista na Stock Car.

“Sabemos que é uma categoria que está no seu início, mas como NASCAR ela vem ganhando corpo desde o ano passado, e tem tido um crescimento grande”, disse Marcel. “Então aceitamos encarar essa nova jornada, uma categoria supercompetitiva também, e que a gente gosta desse tipo de categoria.”

“Faremos seis carros, vamos começar as negociações com os pilotos. Nossa expectativa é ter três carros para pilotos da categoria principal e três pilotos da Challenge no ano que vem.”

“A expectativa é muito boa, a gente está feliz com esse novo anúncio, somando forças e crescendo ainda mais a nossa equipe. Continuaremos na Stock Car também, com quatro carros, em busca das vitórias e dos títulos. E também vamos buscar esse título inédito.”

Enquanto os novos tempos não chegam na NASCAR Brasil, você pode acompanhar a corrida final deste domingo no oval de Curvelo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube, às 10h30.

