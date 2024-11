Uma das atrações da etapa de Curvelo da NASCAR Brasil neste fim de semana é a presença da pilota da NASCAR Euro Series Arianna Casoli, reafirmando o compromisso com o intercâmbio entre as categorias internacionais da competição que também possui campeonatos no Canadá, México e, logicamente, Estados Unidos.

Mas, quem observa a pilota de 50 anos de idade percebe que Arianna conseguia se comunicar muito bem entre os outros pilotos e mecânicos da NASCAR Brasil, com um português de se fazer inveja.

Com exclusividade, Arianna conversou com a equipe do Motorsport.com e explicou sua relação com o Brasil.

“O meu sonho era tentar fazer alguma corrida em outras categorias internacionais da NASCAR”, disse ela. “No Brasil e também, se fosse possível, nos Estados Unidos. Depois de conversas por meses, veio a oportunidade de vir aqui em Curvelo para fazer a corrida.”

“Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma ligação com esse país, com a minha família. O meu pai trabalhou aqui no Brasil por 40 anos. E eu gosto daqui, do fundo do meu coração. Eu vim para cá também por causa de um problema de alergia, me tratando com uma médica de São Paulo.”

“Eu tenho o Brasil no meu coração. Eu gosto do país, eu gosto das pessoas e correr aqui é um sonho. Sonho porque tem a NASCAR, agora tem o oval e também uma mensagem para a mulher que tem mais de 40 anos, eu tenho um pouco mais, tenho 50: você tem que sonhar e continuar a sonhar por toda a sua vida. Porque se você trabalha bem, você pode fazer.”

Sobre a desenvoltura na língua portuguesa: “O meu pai tinha um sócio e quando eu era menina, com 8, 9 anos, ele estava na minha casa para aprender a trabalhar com ele. Ele ficou na minha casa por um ano e meio e eu o escutava falando todos os dias. Depois, quando cresci, comecei a estudar um pouco, mas não tinha a oportunidade de praticar.”

Para um sonho ainda mais completo, Arianna gostaria de poder fazer as duas categorias em 2025, a NASCAR Euro Series e a Brasil.

“Eu gostaria de fazer as duas. Vamos ver se conseguimos um patrocínio, seria um sonho fazer as duas”, completou.

