Líder da NASCAR Brasil, Leo Reis disputa neste final de semana no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), a quarta etapa da temporada 2024. O piloto vem em boa fase e teve grande desempenho na última etapa, em Londrina (PR), quando venceu a primeira corrida e, na Night Race, terminou em quarto após escalar o pelotão com um show de ultrapassagens.

Reis tem um histórico positivo na pista de 3.200 metros localizada próxima de Juiz de Fora. Quando correu pela Copa HB20, o piloto conquistou a pole position e venceu a prova, sendo até hoje o recordista da categoria neste circuito.

"A expectativa para Potenza é boa. Uma pista que tive meu primeiro contato em 2021, pela Copa HB20. Naquela ocasião cravei o recorde da pista, que se mantém até hoje. Fiz pole e vitória, então meu retrospecto é muito positivo. Particularmente gostei e me adaptei muito bem ao circuito”, diz Leo Reis.

“Agora vamos correr de Nascar, o que muda bastante em relação ao HB20, então vou procurar me adaptar com a pista o mais rápido possível para manter a liderança do campeonato e quem sabe aumentar a diferença para o vice-líder", completa o piloto, atual campeão da classe Pro-Am da Nascar Brasil.

As atividades começam nesta sexta-feira, com o treino extra às 15h45. No sábado acontecem dois treinos livres e a classificação, marcada para 16h10. A etapa terá duas corridas no domingo a partir das 9h00 e 14h15, respectivamente. A etapa tem transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Assessora de Senna, BETISE ABRE O JOGO sobre PROST x AYRTON x PIQUET, Xuxa, Galisteu, Bernie, Head +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!