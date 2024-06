Disposto a inserir na NASCAR Brasil Series o programa 'Drive for Development', da NASCAR norte-americana, o CEO da categoria brasileira Thiago Marques fechou acordo com a CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para que a campeã e a vice da FIA Girls on Track Brasil Seletiva de Kart na categoria Graduadas ganhem um teste cada na NASCAR Brasil Series.

Os testes serão realizados na pista de Interlagos, em São Paulo, em 5 de agosto, no dia seguinte às corridas das NASCAR Brasil Series e da Copa Truck, que andam juntas. As catarinenses Maria Eduarda Nienkötter e Maria Luiza Bedin, ambas com 17 anos, conquistaram os testes com o primeiro e o segundo lugares em que terminaram a prova da categoria Graduadas da Seletiva de Kart que elas disputaram no último domingo, 9 de junho, no Speed Park, em Birigui (SP).

Marques está animado com a possibilidade de ter pilotas na NASCAR Brasil Series: “Essa ideia surgiu para dar continuidade aqui a um plano de diversidade que a NASCAR tem nos Estados Unidos, que busca incluir mulheres, negros, latinos, asiáticos e outros na categoria".

"Aqui, a gente está querendo expandir isso, trazer desde a base, o kart, formar uma mulher e quem sabe um dia ter uma mulher correndo. Então, em comum acordo entre a NASCAR Brasil e a NASCAR Estados Unidos, estamos fazendo alguns planos nesse sentido. E a Seletiva de Kart da FIA Girls on Track Brasil nos caiu exatamente como nós queríamos”, seguiu o gestor de uma das mais importantes categorias do País.

As atividades consistirão em um treino para cada pilota, em dois carros, com assistência de telemetria e assistência de profissionais para entendimento do equipamento, conforme explica Thiago: “Será o nosso primeiro experimento, uma primeira seletiva que faremos com essa característica. Vamos estar aprendendo e tentando achar o melhor formato. E vamos tentar, de algum modo, se for intenção delas, dar continuidade e fazer o possível para trabalhar possibilidades de patrocínio e dar sequência a isso".

"Vamos colocar a Maria Eduarda e a Maria Luiza nos carros e entender delas quais são os planos”, completou Marques. Bia Figueiredo, presidente da CFA -- criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA --, também está animada com a possibilidade de o Brasil ter uma mulher correndo na NASCAR, tanto no País, o que nunca aconteceu, quanto nos Estados Unidos. “Essa parceria com a NASCAR Brasil Series prestigia nosso trabalho visando abrir espaço a mais mulheres no automobilismo em todas as funções”.

“Com a Seletiva de Kart, buscamos ajudar a fomentar a base para que venhamos a ter mais mulheres correndo. Poder oferecer esses testes como prêmios às duas pilotas é animador. Toda carreira no automobilismo se constrói lentamente por meio de muitos testes, experimentos, negociações... Elas terão a oportunidade de começar com uma experiência diferente. A NASCAR Brasil terá a oportunidade de tentar desenvolver pilotos mulheres. E isso é bom para todo mundo", completou Bia.

