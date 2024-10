NASCAR Brasil: Após título, Genz pagará promessa com tatuagem

Vitor Genz conquistou na tarde deste domingo o título do Campeonato Nacional da NASCAR Brasil Series em 2024. O piloto gaúcho foi o segundo colocado na corrida 2 da etapa de Tarumã, o suficiente para a conquista sobre Léo Reis e da dupla Gabriel Casagrande e Alex Seid.

Após a corrida, emocionado, Genz se lembrou dos momentos mais complicados do campeonato, o que o fez prometer uma tatuagem inusitada.

“Eu estava largando de 15º, com uma dificuldade muito grande de voltar para as primeiras posições, então nosso campeonato estava indo por água baixo, mas conseguimos nos recuperar.”

“Em Cascavel, que é uma pista que eu gosto muito, deu tudo certo. Até tenho a pista tatuada aqui na paleta. Agora, temos outra tatuagem para fazer. Tarumã vai ter que entrar na outra costela, era a promessa se eu fosse campeão”, prometeu.

