Vitor Genz é o grande campeão do Campeonato Nacional da NASCAR Brasil Series. Neste domingo o piloto gaúcho conseguiu em casa, no Autódromo Internacional de Tarumã, a segunda posição, necessária para o êxito. A corrida 2 da etapa foi vencida por Léo Torres, o campeão de 2023.

Na categoria Challenge, Jorge Martelli foi o campeão, após disputa ponto a ponto com Victor Andrade. Ambos terminaram empatados, mas Martelli conseguiu o título pelos citérios de desempate.

A Corrida

Cayan Chianca até largou bem, mas foi superado por Léo Torres ainda na primeira volta. Alex Seid acabou perdendo posições no primeiro giro, enquanto Léo Reis avançava para o quinto lugar.

Reis manobrou sobre Lourenço Beirão quando restavam 18 minutos, assumindo a quarta colocação.

Após tentar recuperar a liderança, Chianca acabou perdendo o segundo posto para Vitor Genz. Os três pilotos conseguiram imprimir um ritmo próprio, que fez com que se separassem do retante do pelotão.

Mas o safety car foi acionado na sequência, reunindo todo o grupo. Na relargada, Torres saiu à frente e Reis pressionava Genz pela segunda colocação.

Mas Chianca não deixou barato e recuperou a terceira posição sobre Reis.

Aos poucos, Torres e Genz se distanciavam na briga pela vitória. Na Challenge, a disputa entre Victor Andrade e Jorge Martelli decidia o título da categoria.

Com duas voltas para o final, Gui Backes saiu da pista e bateu na barreira de pneus, trazendo o safety car novamente e com as voltas adicionais de prorrogação.

Na relargada, Torres conseguiu segurar Genz para a vitória.

Mesmo com a segunda posição, Genz garatiu o título do Campeonato Nacional. Na Challenge, Martelli foi o campeão ao chegar na sétima posição, mesmo com a vitória de Victor Andrade, que terminou em quinto na geral.

A NASCAR Brasil volta para a etapa de Curvelo nos dias 16 e 17 de novembro, quando teremos as decisões da Special Edition e Overall.

Resultado

Pos No. Piloto(s) Cat. Voltas Dif. 1 2 LEO TORRES BRA 21 2 46 VITOR GENZ BRA 21 0,122 3 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 21 0,368 4 32 LEO REIS BRA 21 1,127 5 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 21 1,604 6 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS BRA 21 2,008 7 87 JORGE MARTELLI CHA 21 2,718 8 91 VALDENO BRITO /V AZEVEDO(R) BRA 21 2,750 9 63 LUIS TROMBINI(R) CHA 21 3,883 10 57 FELIPE TOZZO CHA 21 4,006 11 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 21 4,481 12 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BRA 21 5,396 13 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO BRA 21 5,771 14 8 DORIVALDO GONDRA JR CHA 21 6,175 15 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 21 6,229 16 72 GIOVANI GIROTTO CHA 21 6,302 17 78 LEO YOSHII CHA 21 6,730 18 39 MARCEL JORAND(R) CHA 21 6,748 19 28 GUI BACKES CHA 17 4 Laps 20 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 15 6 Laps

