NASCAR Brasil: Casagrande é o mais rápido do quali em Interlagos

A NASCAR Brasil Series realizou o treino classificatório para a etapa de Interlagos deste fim de semana, a primeira da Special Edition.

Gabriel Casagrande foi o grande nome da sessão, ao cravar 1min52s577, superando Julio Campos em 0s092. Campos, que compete ao lado de Felipinho Tozzo é o primeiro da classe Challenge.

Cayan Chianca foi o terceiro, seguido pelo mexicano Daniel Suárez, na quarta posição, e Léo Reis, que fechou o top-5.

O quali da NASCAR Brasil para a Special Edition é diferente. Definido o grid, o pole position poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida.

Por exemplo, se Casagrande se mantiver na pole na Corrida 1, ele (ou Alex Seid) largará na 10ª posição na prova seguinte. Por outro lado, se optar pela terceira posição na primeira, partirá da oitava colocação na segunda corrida. Essa escolha só poderá afetar até a 10ª posição. As classificações entre a 11ª e a última do grid não entram

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição.

A corrida 1 da etapa de Interlagos acontece neste sábado, às 14h25, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 1:52.577 2 57 JULIO CAMPOS /FE TOZZO CHA 0,092 3 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 0,346 4 91 DANIEL SUAREZ BRA 0,399 5 32 LEO REIS(R) /T LOPES(R) BRA 0,414 6 20 RAFA DIAS /T GONÇALVES(R) BRA 0,431 7 27 LUCAS MENDES BRA 0,496 8 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 0,647 9 99 LUAN LOPES(R) BRA 0,945 10 2 LEO TORRES BRA 0,949 11 39 BETO MONTEIRO /M JORAND(R) CHA 1,095 12 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 1,159 13 63 ZEZINHO MUGGIATI(R) /L TROMBI CHA 1,177 14 46 VITOR GENZ /A SCHERER(R) BRA 1,224 15 28 GUI BACKES CHA 1,466 16 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR BRA 1,605 17 87 JORGE MARTELLI CHA 1,652 18 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) BRA 1,872 19 12 EDSON REIS CHA 2,436 20 78 LEO YOSHII CHA 2,743 21 81 RAFA SEIBEL CHA 3,274 22 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 3,781 23 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 4,082 24 44 ANTONIO DE CARVALHO(R) CHA 5,629

