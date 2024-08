A NASCAR Brasil anunciou neste sábado que o Autódromo Internacional de Curvelo, também conhecido como “Circuito dos Cristais”, na região central de Minas Gerais (170 km de Belo Horizonte), vai sediar a final do torneio Special Edition, evento que encerra a temporada em 17 de novembro.

A oitava e última etapa da categoria será realizada na novíssima pista oval do autódromo, com 1.250 metros e 16 graus de inclinação em uma das curvas.

“Já estávamos com a ideia de levar uma disputa da NASCAR para o público mineiro, e o projeto nasceu desde quando fechamos com a marca americana de competições. Um dos compromissos pactuados era a construção de um traçado oval até 2025 para que tivéssemos uma alternativa ao anel externo do Autódromo de Goiânia. Para nossa alegria essa entrega foi antecipada e poderemos fechar o campeonato com um evento de alto gabarito e que promete muitas emoções”, explicou o representante da NASCAR Brasil, Thiago Marques.

O executivo também destaca a qualidade de construção e desenho da nova pista do autódromo aos circuitos americanos onde são realizadas as disputas da NASCAR Cup Series.

“O tamanho escolhido de pista, com três quartos de milha, é um clássico dentro das competições nos Estados Unidos. Então, desde o início, apoiamos esse modelo de traçado, que será o primeiro a receber a chancela oficial da NASCAR Brasil”, revelou Marques.

O contrato de parceria com o Circuito dos Cristais tem validade até 2026, o que garante que o autódromo estará presente nas próximas temporadas.

“O projeto representa um marco inicial de circuitos ovais no Brasil e acredito que estamos contribuindo ainda mais, para o rápido crescimento da NASCAR no nosso país. É uma grande oportunidade para o Circuito do Cristais voltar a ser palco dos grandes eventos de automobilismo do Brasil”, disse Marco Túlio Ferreira dos Santos, Diretor Geral do Autódromo Internacional de Curvelo – Circuito dos Cristais, em Minas Gerais.

ENTREVISTA EXCLUSIVA: Daniel SUÁREZ comenta vinda ao BRASIL e a NASCAR dentro e fora dos EUA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!