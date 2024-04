A NASCAR Brasil Series realizou neste sábado os treinos classificatórios para as corridas deste domingo da segunda etapa da temporada de 2024, em Goiânia.

A superpole, que define quem larga na frente na corrida 2 e que distribui pontuaçã de 25 pontos, foi para Gabriel Casagrande, que cravou 57s097, superando Jorge Martelli em 0s323. Witold Ramasauskas e Léo Reis formarão a segunda fila, enquanto Alexandre Kaue e Brendon Zonta vão compor a terceira linha.

Martelli, aliás, é o pole pela classe Challenge para as duas provas, já que ele também foi o melhor no quali 1, que teve Lourenço Beirão como pole geral. O piloto português fez 57s448, superando Ramasauskas em 0s137. Alex Seid, companheiro de Casagrande, foi o terceiro, seguido por Martelli e Luan Lopes, fechando o top 5.

As sessões foram marcadas pela disputa de espaço entre os pilotos para conseguir o vácuo do carro à frente, com vários toques acontecendo como em corridas.

A corrida 1 acontece neste domingo, às 9h. A corrida 2 terá largada às 14h, ambas com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultados

Grid corrida 1

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 45 RAFA DIAS /L BEIRAO NBRA 57,448 2 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 0,137 3 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE NBRA 0,488 4 87 JORGE MARTELLI NCHA 0,492 5 88 LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO NBRA 0,669 6 57 FELIPE TOZZO NCHA 0,670 7 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 0,717 8 24 BRENDON ZONTA /A KAUE NCHA 0,805 9 46 VITOR GENZ NBRA 0,832 10 1 MC GUI NCHA 0,951 11 32 LEO REIS(R) NBRA 1,063 12 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO NBRA 1,159 13 7 JEFF GIASSI(R) NBRA 1,280 14 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 1,352 15 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 1,527 16 28 GUI BACKES NCHA 1,615 17 12 EDSON REIS NCHA 1,663 18 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1,722 19 63 DORIVALDO GONDRA JR /L TROMBINI NCHA 2,106 20 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 2,462 21 72 GIOVANI GIROTTO NCHA 2,464 22 2 NICK MONTEIRO(R) NCHA 2,513 23 78 LEO YOSHII NCHA 2,784 24 44 ANTONIO DE CARVALHO NCHA

Grid Corrida 2

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif 1 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 57,097 2 87 JORGE MARTELLI NCHA 0,323 3 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 0,561 4 32 LEO REIS(R) NBRA 0,712 5 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 1,263 6 24 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA NCHA 1,355 7 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 0,628 8 28 GUI BACKES NCHA 0,746 9 46 VITOR GENZ NBRA 0,817 10 45 LOURENCO BEIRAO /R DIAS NBRA 0,831 11 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) NBRA 0,883 12 12 EDSON REIS NCHA 1,117 13 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES NBRA 1,118 14 57 FELIPE TOZZO NCHA 1,159 15 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1,211 16 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 1,238 17 1 MC GUI NCHA 1,388 18 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 1,608 19 63 LUIS TROMBINI(R) /D GONDRA JR NCHA 2,054 20 72 GIOVANI GIROTTO NCHA 2,104 21 78 LEO YOSHII NCHA 2,235 22 44 ANTONIO DE CARVALHO NCHA 2,280 23 7 JEFF GIASSI(R) NBRA 3,101 24 2 NICK MONTEIRO(R) NCHA

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!