A NASCAR Brasil Series deu o pontapé inicial para a segunda etapa da temporada de 2024, que se realiza em Goiânia.

Léo Reis, que foi o primeiro superpole de 2024 e venceu a primeira corrida do ano, foi o mais rápido. O piloto do carro #32 cravou 57s012 no traçado do anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Witold Ramasauskas, que chegou a liderar, ficou com a segunda posição, 0s205 mais lento.

O primeiro da classe Challenge foi Gui Backes, que ficou em terceiro no geral, a 0s268 do líder. Jorge Martelli, que foi o mais rápido da sexta-feira, e a dupla Brendon Zonta/Alexandre Kaue, fecharam o top 5.

O segundo treino livre acontece às 12h35. O quali, que definirá o grid das duas provas deste domingo, se inicia às 16h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultados

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 32 LEO REIS(R) NBRA 57,012 2 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 0,205 3 28 GUI BACKES NCHA 0,268 4 87 JORGE MARTELLI NCHA 0,374 5 24 BRENDON ZONTA /A KAUE NCHA 0,396 6 45 L BEIRAO / RAFA DIAS NBRA 0,431 7 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 0,482 8 63 LUIS TROMBINI(R) /D GONDRA JR NCHA 0,532 9 7 JEFF GIASSI(R) NBRA 0,558 10 57 FELIPE TOZZO NCHA 0,559 11 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) NBRA 0,570 12 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 0,607 13 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 0,616 14 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 0,700 15 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES NBRA 0,736 16 46 VITOR GENZ NBRA 0,811 17 2 NICK MONTEIRO(R) NCHA 1,033 18 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1,311 19 78 LEO YOSHII NCHA 1,337 20 44 ANTONIO DE CARVALHO NCHA 1,575 21 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 1,592 22 72 GIOVANI GIROTTO NCHA 2,002 23 1 MC GUI NCHA 2,335

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!