A NASCAR Brasil chega à etapa #MatchPoint, decisiva para a disputa do título do Campeonato Brasil. Neste momento, Léo Reis é o líder da competição, com 187 pontos, apenas seis a mais que a dupla Gabriel Casagrande e Alex Seid que, por sua vez, tem seis a mais que Vitor Genz, terceiro colocado.

Atual campeão do torneio Special Edition, além das glórias da Stock Car, Casagrande se depara com mais uma decisão, mas com algo diferente: ao ter que dividir o carro, parte de sua sorte não será definida por ele mesmo.

“Acho que talvez esse seja o maior diferencial”, disse Casagrande com exclusividade ao Motorsport.com. “Nossos dois concorrentes ao título, o Léo Reis e o Vitor Genz, correm sozinhos, então acho que eles já têm uma certa vantagem, eles precisam de menos voltas para acertar o carro, consequentemente gastam menos pneus.”

“E chega um momento do final de semana que eu não tenho controle nenhum sobre o meu resultado, eu dependo do Alex. Ele tem feito um excelente trabalho ao longo do ano, espero que nesse final de semana consiga também se manter nas primeiras posições para a gente somar pontos.”

“Mas não estamos mirando assim, ‘ah, ter tal resultado para ganhar’, a gente veio simplesmente para fazer mais um final de semana, e aí o que acontecer no final, se for do jeito bom, vamos comemorar, e se não acontecer também vamos ficar muito gratos pelo que foi feito no campeonato.”

Se havia alguma orientação especial para Seid neste fim de semana, Casagrande mirou no comportamento dos pneus em Tarumã, uma das pistas mais abrasivas do Brasil.

“A gente precisa treinar pouco, então eu já falei com ele antes de começar o treino, para que ele possa pelo menos prestar muita atenção nas voltas que ele der, para a gente poder andar menos do que o necessário.”

Sobre as características da pista, o paranaense foi categórico: “Já faz 10 anos que é assim e ninguém faz nada. Tarumã tem essa particularidade, é uma pista muito gostosa de guiar, porque o traçado é desafiador, são curvas de alta, mas a gente sabe que tem esse probleminha.”

“Acaba sendo o mesmo para todos, mas é um problema um pouco maior para quem tem que dividir o carro e tem que dar mais voltas, então a gente sabe que vai sofrer um pouquinho com isso, mas já tomamos as nossas precauções no acerto do carro, para que esse nosso pneu aguente o final de semana todo, e que a gente possa ter um ritmo pelo menos aceitável no final da segunda corrida”, concluiu.

Você assiste AO VIVO todas as emoções da etapa de Tarumã da NASCAR Brasil na Motorsport.tv Brasil, no YouTube. Neste sábado, o quali acontece às 16h15. Amanhã, às 9h e às 14h, acontecem as duas provas decisivas.

