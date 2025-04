A NASCAR Brasil realizou a segunda etapa da temporada 2025 em Londrina, no Paraná. Como de costume, as disputas intensas deram o tom e Thiago Camilo e Léo Torres conseguiram chegar ao lugar mais alto do pódio.

Após sair de Londrina, cinco pilotos estão separados por cinco pontos, com a liderança ocupada por Jorge Martelli, seguido por Gabriel Casagrande, Vitor Gens, Rubens Barrichello e Léo Torres.

Classificação do campeonato NASCAR Brasil, após a segunda etapa em Londrina:

1) #87 Jorge Martelli, 46 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande, 45

3) #46 Vitor Genz, 44

4) #91 Rubens Barichello, 42

5) #2 Léo Torres, 41

6) #8 Alfredinho Ibiapina, 34

7) #11 Witold Ramasauskas, 32

8) #21 Thiago Camilo , 30

9) #99 Galid Osman, 28

10) #22 Victor Andrade, 26

11) #57 Felipe Tozzo, 25

12) #28 Gui Backes, 23

13) #16 Antonio Junqueira, 22

14) #37 Raphael Teixeira, 14

15) #0 Cacá Bueno, 13

16) #88 Beto Monteiro, 12

17) #6 Lourenço Beirão, 10

18) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 9

19) #10 Adalberto Baptista, 6

20) #15 Tito Giaffone, 6

21) #4 Cayan Chianca, 3

22) #9 Nick Monteiro, 1

23) #10 Bruno Baptista, 1

24) #1 Ricardo Zonta, 1

25) #3 Gianluca Petecof, 0

26) #14 Thiago Lopes, 0

27) #56 Gabryel Romano, 0

28) #39 Marcel Jorand, 0

29) #78 Léo Yoshii, 0

30) #84 Vinicius Canhedo, 0

31) #37 Daniel Mencacci, 0

Classe Challenge

1) #87 Jorge Martelli, 66 pontos

2) #57 Felipe Tozzo, 66

3) #8 Alfredinho Ibiapina, 66

4) #28 Gui Backes, 62

5) #15 Tito Giaffone, 50

6) #16 Antonio Junqueira, 30

7) #56 Gabryel Romano, 22

8) #78 Léo Yoshii, 16

9) #10 Adalberto Baptista, 14

10) #14 Thiago Lopes, 12

11) #10 Bruno Baptista, 12

12) #9 Nick Monteiro, 8

13) #39 Marcel Jorand, 7

14) #84 Vinicius Canhedo, 6

