A segunda etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil está se aproximando e o piloto goiano Raphael Teixeira, da escuderia RMattheis, já anunciou que vai para as provas de Londrina (PR) com sede de vitória. Agendada para os dias 11 a 13 deste mês, a etapa terá sua primeira corrida com largada no pôr-do-sol. Por isso, a competição no Autódromo Internacional Ayrton Senna foi batizada de #sunsetrace.

Na etapa anterior, o goiano já havia mandado a frase: “ninguém para quem tem sede de vencer”. E deixou um recado a quem estiver acompanhando as competições:

“Minha especialidade são as grandes largadas. E a NASCAR possibilita duas a três largadas na mesma corrida. Então isso é algo que os espectadores podem ficar sempre de olho e esperar de mim: boas primeiras voltas. É importante dizer que chegamos para ficar e vamos brigar de novo por esse título. Ainda é só o começo”, avisou o piloto que já tem no currículo um bicampeonato da NASCAR Brasil Special Edition.

Em 2020, ele conquistou o título da Special Edition e, em 2022, foi campeão do Overall, da Special Edition e também da Dignity Gold GT Sprint Race. Neste retorno à categoria, após um ano de hiato, ele busca o tricampeonato ao volante do Chevrolet Camaro #37.

Rapha Teixeira disse estar empolgado com seu carro, apesar da dificuldade inicial de ajuste da máquina. “O carro é muito bom e a equipe é muito competente, tanto é que os resultados da primeira etapa mostram isso: a escuderia saiu na liderança”, ressaltou.

Ele também falou sobre o aumento da competitividade na NASCAR Brasil, com a vinda de novas escuderias e pilotos, além dos veteranos da categoria. “Essas mudanças foram muito positivas. A chegada das quatro maiores equipes do Brasil e de grandes nomes como Cacá Bueno, Julio Campos, Thiago Camilo, Rubinho Barrichello, Galid Osman e Gianluca Petecof trazem muito estímulo para todos os pilotos que estão ali no grid”, disse.

Quem quiser acompanhar Rapha Teixeira na segunda etapa da NASCAR Brasil à distância, a cobertura estará garantida. A Corrida 1 terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube e também pela RedeTV!. Já a Corrida 2 será exibida pela ESPN e pela plataforma Disney+.

