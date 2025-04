Petrobras firma parceria com NASCAR Brasil e Copa Truck

A Petrobras fechou parceria com a NASCAR Brasil e com a Copa Truck para a temporada de 2025. A categoria é o braço da NASCAR International no país. Com o patrocínio, a Petrobras estará presente na temporada de 2025 e reforça seu compromisso com o incentivo ao esporte. A marca estará presente em diversos pontos das pistas, como painéis, isoprismas, bandeiras e pódios, além de ações promocionais dentro e fora dos autódromos. Além disso, a marca no naming rights da Copa Truck, passando a se chamar Copa Truck Petrobras agora.



"A NASCAR está muito honrada em contar com a Petrobras a partir desta temporada. Ter essa marca estampada em nossos veículos de competição e nas áreas de visibilidade agrega grande valor ao trabalho que vem sendo realizado pela categoria", comenta Carlos Col, CEO da Mais Brasil Esportes, promotora da NASCAR Brasil Series.



"A parceria entre a Petrobras e a NASCAR Brasil reflete uma estratégia que une a marca aos valores de inovação, desempenho e tecnologia consagrados pela marca NASCAR. Além disso, o patrocínio reafirma o compromisso da Petrobras em incentivar o automobilismo brasileiro, um esporte alinhado ao nosso negócio e que atrai entusiastas de todas as idades em todo o país.", disse Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínios da Petrobras.



A NASCAR Brasil acelera com a Petrobras já neste fim de semana, durante a segunda etapa da temporada, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). As corridas da NASCAR Brasil terão transmissão ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN (em seu canal por assinatura) e também pela plataforma Disney+. Já os bastidores e conteúdos exclusivos estarão disponíveis em tempo real no canal oficial da categoria no YouTube.

Tudo dos TREINOS LIVRES no BAHREIN, com BORTOLETO EM AÇÃO | SEXTA-LIVRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!