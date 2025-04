A NASCAR Brasil Series abriu oficialmente os trabalhos para a segunda etapa da temporada de 2025, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR).

No treino que teve o mesmo horário da corrida 1 deste sábado, a Sunset Race, Thiago Camilo foi o mais veloz, com o tempo de 1min26s452. Na segunda posição ficou o jovem companheiro de equipe Full Time, Alfredinho Ibiapina, a 0s119 do líder. O ‘rookie’ também foi o melhor entre os pilotos da categoria Challenge.

Gabriel Casagrande foi o terceiro, seguido por Rubens Barrichello e do carro #7 de Julio Campos e Alex Seid, completando o top 5.

Neste sábado, às 11h40, acontece o segundo treino livre. Às 14h15 o quali e a corrida 1 às 17h30, horários de Brasília.

Resultado

Pos No. Piloto cat Carro Dif. 1 21 THIAGO CAMILO BRA Fórd 2 8 ALFREDINHOIBIAPINA(R) CHA Ford 0,119 3 83 GABRIEL CASAGRANDE BRA Ford 0,270 4 91 RUBENS BARRICHELLO BRA Ford 0,499 5 7 JULIOCAMPOS/ASEID BRA Ford 0,827 6 88 BETOMONTEIRO BRA Ford 0,867 7 99 GALIDOSMAN BRA GM 1,114 8 22 VICTORANDRADE BRA Ford 1,119 9 28 GUIBACKES CHA Ford 1,154 10 10 BRUNOBAPTISTA CHA GM 1,382 11 0 CACABUENO BRA GM 1,409 12 2 LEO TORRES BRA Ford 1,533 13 46 VITORGENZ BRA GM 1,619 14 4 CAYANCHIANCA BRA GM 1,752 15 6 LOURENCOBEIRAO CHA Ford 2,051 16 15 TITOGIAFFONE(R) CHA Ford 2,084 17 11 WITOLDRAMASAUSKAS BRA GM 2,208 18 56 GABRYEL ROí'1ANO CHA GM 2,299 19 87 JORGE MARTELLI CHA GM 2,404 20 37 R TEIXEIRA/ D MENCACCI BRA GM 2,430 21 78 LEOYOSHII CHA GM 2,686 22 57 FELIPETOZZO CHA GM 2,765 23 1 RICARDOZONTA BRA GM 3,797 24 84 VINICIUSCANHEDO(R) CHA Ford 5,815

