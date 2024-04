Uma das atrações da temporada de 2024 da NASCAR Brasil Series é a participação em tempo integral de Jeff Giassi. O piloto de 26 anos é certamente o melhor exemplo de profissional do automobilismo que ‘nasceu’ no virtual e migrou para o ‘real’, diferentemente da grande maioria dos competidores que iniciam suas carreiras apenas no kart.

“O meu objetivo sempre foi me tornar um piloto real, hoje se eu sou um piloto real e sou muito grato também às raízes que eu tenho no virtual”, disse Giassi sobre o seu atual momento na carreira. “E acredito que a porta vai se abrir cada vez mais para novos talentos terem a oportunidade de estar aqui correndo conosco.”

Dentro de um carro, Giassi primeiro se destacou na Porsche Cup, chegando ao ápice com o título do campeonato Endurance de 2021 ao lado de Enzo Elias, hoje na Stock Car. Com um conceito e um carro completamente diferentes, o catarinense pontuou as diferenças.

“Aqui na NASCAR a distribuição de peso do carro e o estilo de tocada são completamente diferentes da Porsche Cup, que eu levo num estilo um pouco mais linear, então é um pouco mais tranquilo para eu conseguir encaixar uma volta.”

“Aqui na NASCAR já é uma tocada que tem que ser muito mais agressiva, tem que ser mais no limite, mais próximo do controle do carro mesmo, então o que eu sinto aqui é a necessidade de criar uma confiança maior.”

Amor eterno ao automobilismo virtual

Se enganam aqueles que imaginam que Giassi virou as costas para o mundo virtual. Com compromissos na NASCAR Brasil, como piloto, e na Porsche Cup como instrutor, o tempo para a dedicação nos simuladores diminuiu, motivo pelo qual a presença em mais campeonatos online reduziu.

“Eu vou me manter no virtual, de jeito nenhum eu largaria, seria como ‘cuspir no prato que você comeu’. Sou muito grato e foi ali que eu tive a oportunidade de vir para o real. Não sei, pode ser que eu ainda dispute algum mundial de virtual, a gente sabe o tanto de dedicação que tem que ter, então hoje com o automobilismo real eu podendo estar todo final de semana competindo, me dificulta representar o Brasil em um campeonato de altíssimo nível, porque eu não vou representar bem, eu tenho que me dedicar para fazer isso.”

A NASCAR dos EUA possui um programa de automobilismo virtual forte, com grandes eventos durante dias da semana, invariavelmente com a participação também dos astros ‘reais’.

Giassi já participou de um deles e promete se adequar ao ‘estilo NASCAR’ para levar a melhor nas próximas vezes.

“Participei da NASCAR Invitational Series, que foi um campeonato virtual da NASCAR, que chamaram os pilotos reais, até o próprio Dale Jr. estava correndo e eu tive a oportunidade de estar lá e o prazer de ter sido vice-campeão.”

“Bateu na trave. A NASCAR, principalmente nos Estados Unidos, a gente sabe como é, você pode dar um ‘totózinho’, jogar o cara para fora, e eu não sabia que se eu jogasse o cara para fora eu teria sido campeão, então eu passei limpo, e fui vice, mas aí o próximo Invitational com certeza eu vou estar de volta e fazendo de tudo para colocar o Brasil no topo do pódio”, completou.

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!