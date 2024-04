NASCAR Brasil: Jorge Martelli lidera treino extra de sexta-feira

A NASCAR Brasil Series realizou na tarde desta quente sexta-feira (08) um treino extra da segunda etapa da temporada 2024 no anel externo do Autódromo de Goiânia, em Goiás, realizado após a chuva dar uma trégua. A sessão foi liderada por Jorge Martelli, da Race Engineering Team.

"A pista é uma das minhas prediletas”, disse Martelli. “Conseguimos andar bem e o P1 foi nosso. No anel externo com três curvas vou procurar manter a concentração e buscar sempre estar à frente nos treinos para classificar bem para as duas corridas e obter os melhores pontos nessa etapa", destaca o piloto catarinense que representa a cidade de Tapurah (MT).

O Motorsport.com e a Motorsport.tv no YouTube transmitem as corridas ao vivo neste domingo.

Resultado

1) #87 Jorge Martelli, GM (Challenge), Race Engineering Team, 59s.835

2) #78 Leo Yoshii, Ford (Challenge), Race Engineering Team, 1m00s062

3) #63 Luís Trombini (Rookie/Challenge) / D. Gondra (Challenge), GM, Singus Competition, 1m00s188

4) #39 Marcel Jorand (Challenge), GM, Race Engineering Team, 1m00s394

5) #12 Edson Reis, Ford (Challenge), Maxon Racing, 1m01s952

6) #44 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), GM, Maxon Racing, 1m02s080

7) #2 Nick Monteiro (Rookie/Challenge), Ford, Singus Competition, 1m02s211

8) #16 Antonio Junqueira (Rookie), Ford, UNNIKA Racing Team, 1m02s812

9) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team, 1m02s935

10) #32 Léo Reis (ROOKIE), Ford, Unnika Racing Team, 1m03s563

11) #88 Luan Lopes (Rookie) / Beto Monteiro, Maxon Racing, 1m03s725

12) #46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition, 1m04s107

13) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, GM, Unnika Racing Team, 1m06s020

14) #24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, Ford (Challenge), Unnika Racing Team, 1m08s823

