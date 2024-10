A NASCAR Brasil Series volta a ser atração neste final de semana. Com tempo nublado e pista seca nesta sexta-feira (11) a realização do treino extra para reconhecimento da pista foi à primeira oportunidade de ver os carros da categoria na pista gaúcha do Autódromo Internacional de Tarumã.

Com dobradinha da equipe Singus Competition, Victor Andrade (Ford #1), garantiu o tempo de 1min11s183 no circuito de 3.039 metros. “Conseguimos nos adaptar bem com a pista e o carro. Para ser sincero estava com um pouco de receio de andar aqui, um circuito muito rápido, perigoso. A equipe fez um ótimo trabalho, o carro está maravilhoso, andando a frente dos concorrentes e espero manter assim no final de semana”, comentou o piloto paulistano.

Fe Tozzo (Chevrolet #57) garantiu o segundo melhor tempo na Challenge com 1min11s640. “A posição não foi o que esperávamos, estávamos ali a quatro décimos, dava para ter sido melhor. Espero terminar o campeonato nacional, não temos chances desse título, mas vamos trabalhar para melhorar o setup e, como acumula para o Overall, garantir pódios e bons pontos para chegar no oval em Curvelo com chances de título no Special Edition e no Overall”, destacou o catarinense.

Os 29 pilotos inscritos buscarão o topo do pódio e os importantes pontos na corrida pelo título do campeonato nacional na etapa Match Point da temporada da NASCAR Brasil e na divisão Challenge.

Vale lembrar que a NASCAR Brasil ainda tem mais três corridas agendadas para os dias 16 e 17 de novembro, em Curvelo (MG), que definirá o campeão 2024 da Special Edition – campeonato do calendário da NASCAR Brasil Series com duas etapas especiais, uma em Interlagos (SP), que foi disputada em agosto, e outra na inauguração do primeiro circuito oval do Brasil.

E os pilotos que mais pontuarem ao longo do ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Special Edition, disputarão o título do Overall 2024, onde os pontos das oito etapas são somados (seis do Campeonato Brasileiro e duas do Special Edition).

Grid completo da Etapa de Tarumã:

1) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team

2) #32 Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

3) #46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition

4) #1 Nick Monteiro (Challenge/Rookie), Ford, Singus Competition

5) #8 Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Singus Competition

6) #87 Jorge Martelli, (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team

7) #27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team

8) #72 Giovani Girotto, Ford, Race Engineering Team

9) #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

10) #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition

11) #12 Edson Reis, Ford, Maxon Racing

12) #20 Lourenço Beirão/ Rafa Dias, Ford, Maxon Racing

13) #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team

14) #57 Felipe Tozzo (Challenge), Chevrolet, Singus Competition

15) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team

16) #14 Thiago Lopes (Rookie/Challenge), Singus Competition, 1m11s781

17) #78 Léo Yoshii, (Challenge), Ford, Race Engineering Team, 1m11s839

18) #99 Luan Lopes (Rookie), Chevrolet, Maxon Racing

19) #39 Marcel Jorand (Challenge), Chevrolet , Race Engineering Team

20) #28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing

21) #24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, (Challenge), Ford, Unnika Racing Team

22) #63 Luís Trombini (Rookie/Challenge), Chevrolet, Maxon Racing

23) #2 Léo Torres, Ford, Maxon Racing

24) #91 Valdeno Brito / Vinny Azevedo, Chevrolet, Maxon Racing

