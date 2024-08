NASCAR Brasil: Lucas Mendes lidera segundo treino em Interlagos

A NASCAR Brasil Series deu sequência aos treinos para a etapa de Interlagos neste sábado. O segundo ensaio foi liderado por Lucas Mendes, com 1min51s085. À frente do #83 de Gabriel Casagrande e Alex Seid por apenas 0s075.

A dupla Léo Reis e Thiago Lopes ficou em terceiro, seguidos por Rafa Dias e Tiago Gonçalves em quarto e Cayan Chianca em quinto.

Na categoria Challenge, Julio Campos e Felipinho Tozzo foram os melhores, no carro #57, com 1min51s883.

O treino de classificação para a etapa de Interlagos acontece neste sábado, 12h10. A corrida 1 também será hoje, às 14h25 e a segunda prova às 17h45. Tudo com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 27 LUCAS MENDES BRA 1:51.085 2 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 0,075 3 32 LEO REIS(R) /T LOPES(R) BRA 0,422 4 20 RAFA DIAS /T GONÇALVES(R) BRA 0,532 5 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 0,723 6 57 FELIPE TOZZO /J CAMPOS CHA 0,798 7 63 LUIS TROMBINI(R) /Z MUGGIATI(R) CHA 0,867 8 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 0,886 9 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) BRA 1,083 10 28 GUI BACKES CHA 1,139 11 91 DANIEL SUAREZ BRA 1,611 12 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 1,627 13 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR BRA 1,683 14 46 VITOR GENZ /A SCHERER(R) BRA 1,692 15 2 LEO TORRES BRA 1,744 16 87 JORGE MARTELLI CHA 1,821 17 81 RAFA SEIBEL CHA 1,971 18 99 LUAN LOPES(R) BRA 1,977 19 39 MARCEL JORAND(R) /B MONTEIRO CHA 2,204 20 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 2,462 21 12 EDSON REIS CHA 2,793 22 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 3,499 23 78 LEO YOSHII CHA 4,213 24 44 ANTONIO DE CARVALHO(R) CHA 10,067

