Uma das principais categorias do automobilismo nacional volta a ser atração neste final de semana. Nesta sexta-feira, 2 de agosto, a realização do primeiro treino oficial foi à primeira oportunidade de ver todos os carros da NASCAR Brasil na pista do Autódromo de Interlagos.

Os 32 pilotos inscritos buscarão o topo do pódio e os importantes pontos para começar bem a quinta etapa do calendário e a primeira etapa do torneio Special Edition da temporada nas categorias NASCAR Brasil e Challenge.

Neste sábado, no período da manhã, está programado o segundo treino oficial, às 8h30 (45 minutos de duração), e o treino classificatório, às 12h10 (duas voltas rápidas para cada carro). As duas corridas terão suas largadas, às 14h20 e 17h40 com a #SunsetRace. A corrida final, às 14 horas deste domingo.

Daniel Suárez, piloto convidado da NASCAR Brasil para a etapa Special Edition, em sua estreia com o Chevrolet #91, garantiu a melhor volta da sessão oficial, repetindo o feito no treino extra no início da tarde. “Gosto muito do carro da NASCAR Brasil, parece um kart mais com potência. Eu me diverti bastante”, destacou o mexicano.

Victor Andrade foi primeiro colocado entre os pilotos da divisão Challenge:“Foi um bom treino, amanhã acredito que consigo manter. O final de semana promete ser com boas disputas, pois tenho um carro bem preparado”, disse o piloto paulistano.

O treino classificatório e as três corridas da etapa de Interlagos serão transmitidos pela Motorsport.tv Brasil.

Resultado do primeiro treino oficial do Special Edition – Etapa Interlagos:

1) #91 Daniel Suárez, Chevrolet, Singus Competition

2) #99 Luan Lopes (Rookie), Chevrolet, Maxon Racing

3) #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition

4) #87 Jorge Martelli, (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team

5) #63 Luís Trombini (Rookie/Challenge)/ Zezinho Muggiatti (Rookie ), Chevrolet, Maxon Racing

6) #16 Antonio Junqueira (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

7) #1 Nick Monteiro (Challenge/Rookie), Ford, Singus Competition

8) #27 Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team

9) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team

10) #46 Vitor Genz/Arthur Scherer (Rookie), Ford, Singus Competition

11) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Maxon Racing

12) #2 Léo Torres, Ford, Maxon Racing

13) #81 Rafa Seibel, (Challenge), Ford, Race Engineering Team

14) #39 Marcel Jorand / Beto Monteiro (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team

15) #57 Felipe Tozzo /Julio Campos (Challenge), Chevrolet, Singus Competition

16) #12 Edson Reis, (Challenge), Ford, Maxon Racing

17) #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

18) #78 Leo Yoshii, (Challenge), Ford, Race Engineering Team

19) #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team

20) #44 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), Chevrolet, Singus Competition

21) #20 Rafa Dias/Tiago Gonçalves (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

22) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team

23) #32 Léo Reis/ Thiago Lopes, Ford, Unnika Racing Team

24) #28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing

