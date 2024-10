O piloto curitibano Edson Reis, da equipe Maxon Racing, chega à etapa Match Point no Autódromo de Tarumã (RS), no próximo dia 13 de novembro, ávido por ocupar os pódios das duas corridas da sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro 2024 pela categoria Challenge da NASCAR Brasil, correspondente a sétima das oito etapas previstas no calendário.

Conhecido por seu estilo de pilotagem focado e determinado, o piloto do Ford #12 é fã de carteirinha do circuito do Autódromo de Tarumã (RS).

“Achei genial escolherem esta pista para a etapa Match Point. É um circuito muito rápido, com características específicas. A margem para erro ali é pequena. Se você errar, é muro. Isto exige muita técnica de quem pilota”, disse Reis, que além de pilotar, chefia a equipe Maxon Racing.

E como a etapa Match Point vale 75 pontos, o treino classificatório do sábado (12/10) e as duas corridas do domingo (13/10) são a oportunidade perfeita para conquistar uma melhor classificação nesta prova em terras gaúchas.

“Estou com um carro competitivo, em uma pista desafiadora, rápida como eu gosto. Então, meu foco no final de semana é subir aos dois pódios”, declarou o piloto da Maxon Racing que garantiu o título de vice-campeão na categoria AM do Special Edition 2023.

O circuito do Autódromo de Tarumã, localizado em Viamão (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, é conhecido nacionalmente como o Templo da Velocidade.

O circuito gaúcho é um dos preferidos dos pilotos da NASCAR Brasil, porque está entre os mais velozes do país, com curvas de altíssima, média e baixa velocidades, e um "esse" em descida, a chamada "Curva do Tala-larga", que exige grande perícia e sangue-frio dos pilotos. A pista tem extensão total de 3.039 metros, com nove curvas, sendo cinco para a esquerda e quatro para a direita.

A etapa Match Point da NASCAR Brasil será transmitida ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

