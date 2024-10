Líder da NASCAR Brasil, Reis busca mais um título em Tarumã

A grande decisão da NASCAR Brasil será disputada neste final de semana no tradicional circuito de Tarumã, em Viamão (RS), e o piloto Léo Reis lidera a disputa pelo Campeonato Brasileiro. O piloto paulista soma 187 pontos, está seis na frente de Gabriel Casagrande/Alex Seid e nove pontos acima de Vitor Genz. A decisão da competição tem 75 pontos em jogo em um único final de semana, portanto seis carros ainda seguem na disputa do título.

“Chegamos líderes do campeonato, mas com uma vantagem super apertada. Não foi nada fácil e não teria como encerrar esse campeonato tão disputado desde o início de outra forma. Tenho um orgulho enorme em poder ter chegado até este ponto lutando pelo título com pilotos de altíssimo nível. Ter a oportunidade de aprender e evoluir durante todo este ano foi mágico e podem ter certeza de que aproveitei cada momento”, diz Léo, que acelera o carro 32.

Léo venceu neste ano em Campo Grande, Potenza e Londrina, mantendo uma temporada de constância em bons resultados. O piloto chega empolgado para a decisão da competição e admite gostar deste clima decisivo do campeonato.

“Agora chegamos na hora que mais gosto, a decisão. Esse sentimento de gana pela vitória, garra, a luta por cada décimo de vantagem, isso é maravilhoso. Podem ter certeza de que farei o melhor por esse campeonato. Vamos lutar até o fim e não será apenas por mim, mas sim por todos aqueles que trabalham incansavelmente para fazer as coisas acontecerem”, completa Léo, que foi campeão da Nascar Brasil em 2023 na classe ProAm.

As atividades de pista da NASCAR Brasil em Tarumã serão abertas na sexta-feira com o treino extra às 16h45. O sábado está reservado para os treinos livres e classificação às 16h15, enquanto o domingo prevê a realização de duas provas, às 9h e às 14h, respectivamente. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

Bagnaia DOMINA, mas Martín COMPENSA ERRO e BOTA PRESSÃO em Pecco antes de 'DECISÕES'! Acosta SOFRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Batalha até o fim? Pódio Cast analisa GP do Japão e reta final da temporada 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!