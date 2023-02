Lucas Mendes irá compor grid da NASCAR Brasil Sprint Race de 2023

Carregar reprodutor de áudio

Com expectativa em alta, o mato-grossense Lucas Mendes estará no grid da NASCAR Brasil Sprint Race e avança para a divisão PRO depois de um ano de estreia. O piloto é o mais novo do elenco, com apenas 16 anos.

“Estou confiante que teremos uma ótima temporada, com resultados expressivos. No ano passado fizemos um trabalho de adaptação do kartismo para os carros de turismo e eu tive uma clara evolução na pilotagem e nas estratégias de corridas. Em 2023 vamos aplicar isso tudo e buscar muitos pódios”, assegurou.

“É um campeonato muito disputado, em que importa muito a constância e quero manter o foco no futuro abrangente que a NASCAR pode proporcionar tanto no Brasil como no exterior”, completa o piloto.

Lucas Mendes estreou nos carros de turismo no ano passado, ficando em sexto lugar na GT Sprint Race. Em 2021, ele foi campeão da Copa Brasil de Kart e campeão do Open da Formula Kart México; em 2020, campeão da Copa São Paulo Light de Kart e vice-campeão da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana; em 2019, campeão Brasileiro de Kart Rotax, campeão da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana e foi o representante brasileiro no CIK-FIA Academy Trophy (Itália e Alemanha); em 2018, 3º colocado no Campeonato Brasileiro de Kart, e no ano de 2017, 6º colocado no Campeonato Brasileiro de Kart.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: