A NASCAR Brasil Sprint Race vai realizar neste fim de semana em Goiânia a primeira etapa de sua história, na nova era em que tem o apoio da maior categoria do automobilismo dos Estados Unidos.

Dos 37 pilotos inscritos, um deles já esteve na NASCAR dos Estados Unidos. Entre 2010 e 2014, Beto Monteiro competiu pela ARCA Menards Series – East (antiga K&N Series East), o que significa que mesmo fazendo sua estreia no campeonato brasileiro, o pernambucano está de volta à NASCAR.

À época, Beto chegou a competir com pilotos que hoje são as estrelas da Cup Series, como Chase Elliott, Bubba Wallace, Ryan Blaney, Daniel Suarez, entre outros.

“Hoje eu entendo o tanto que era difícil na época”, disse Beto com exclusividade ao Motorsport.com. “Você vê tanta gente que está lá, uns 10 ou 12 pilotos que chegaram na Cup com qualidade e já na minha época era difícil batê-los.”

“Eu peguei uma [grande] safra e fico muito feliz de ver que eu tive a chance de estar na NASCAR, mesmo em uma categoria de acesso, mas conhecer, ver o produto, a diferença do que é um negócio completamente diferente daquilo que eu fiz a vida inteira no automobilismo, eu ter esse privilégio de ser uma das poucas pessoas do Brasil de ter feito isso.”

Além disso, Beto continuará competindo na Copa Truck, que sempre ‘casa’ seus eventos com a NASCAR Brasil. O que o fará obrigatoriamente ter jornada dupla em um mesmo fim de semana, configurando uma verdadeira maratona.

“Eu nem consigo imaginar como vai acontecer. Está tudo muito corrido, mas eu estou muito feliz, primeiro de finalmente a NASCAR ter vindo ao Brasil. Estou mais feliz ainda de estar junto com a Copa Truck. Eu sempre achei que a Truck era a NASCAR no Brasil, com a mesma filosofia, é uma corrida muito popular, assim como a NASCAR é nos Estados Unidos.”

“Então, estou feliz por essa união, mas sabendo que a dificuldade vai ser muito grande. Neste final de semana eu vou descer do caminhão e ter que entrar no NASCAR, isso vai ser um desafio muito grande para mim. Eu já fiz várias categorias ao mesmo tempo, mas em finais de semana diferentes, cheguei a fazer quatro campeonatos.”

Beto Monteiro Photo by: Vanderley Soares

Uma das novidades da NASCAR Brasil é o intercâmbio com a categoria principal dos Estados Unidos. Os mais jovens poderão fazer parte dos campeonatos de acesso, para quem sabe um dia, ‘bater roda’ com os astros da Cup Series. Com experiência neste assunto, Beto alertou aqueles que sonham em competir nos ovais mais agitados da América.

“É zerar o que você conhece de corrida de circuito misto”, alertou. “É completamente diferente. Hoje temos recursos muito bacanas e muito reais, que são os simuladores para oval. É quase perfeito com as ondulações e as inclinações das pistas dos Estados Unidos.”

“Eu acho que tem você tem que se dedicar efetivamente nesses treinamentos de simuladores pra poder chegar lá. E mesmo assim, a dinâmica da corrida é diferente. Você corre no simulador sozinho e lá você tem um spotter que parece narrador de corrida de cavalo, falando em outra língua. É muito tenso, mas é muito excitante, então acho que a preparação vem de você se dedicar numa coisa que é completamente diferente do que você vem fazendo.”

“Não tente aplicar nada igual do automobilístico de circuito misto lá, que talvez isso lhe confunda, então se você for mais zerado talvez você tire mais proveito.”

Mas, se uma oportunidade aparecer, o piloto de Recife não vai dispensar um retorno aos EUA, quase uma década depois.

“Sem dúvida, tomara que aconteça, estou muito animado, e buscando oportunidade. Porque às vezes, não é só você esperar a oportunidade, você tem que buscar. Estamos aqui representando a NASCAR Brasil, mas eu busco uma oportunidade para poder estar junto com esses jovens”, concluiu.

