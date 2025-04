Durante a segunda parte da corrida da NASCAR no Bristol Motor Speedway, um mecânico de Daniel Suárez, da equipe Trackhouse Racing, quase foi atingido por um pneu desgovernado que escapou do carro de John Hunter Nemechek.

A primeira bandeira amarela da prova ocorreu na volta 178, quando Shane van Gisbergen rodou após contato com Cody Ware. Em uma estratégia dividida, alguns dos líderes foram para os boxes em busca de pneus novos, embora o desgaste de pneus esperado para a corrida de domingo não tenha se concretizado.

Entre os que optaram por ir para os boxes estava John Hunter Nemechek no Toyota #42 do Legacy Motor Club. No entanto, sua equipe não conseguiu prender corretamente a roda traseira esquerda e, quando ele saiu do box, a única porca caiu rapidamente. Logo depois, o pneu escapou e começou a passar pelo carro de Nemechek.

À medida que a roda saia desgovernada, ela começou a se desviar de alguns boxes vazios. Ela estava indo diretamente para a traseira do Chevrolet #99 da equipe Trackhouse Racing de Daniel Suárez, que estava no meio da parada. Sem se dar conta do que se aproximava, o trocador de pneus traseiro deu a volta na traseira do carro da direita para a esquerda.

Apenas um segundo depois, a roda finalmente chegou, batendo no para-choque traseiro antes de ricochetear na parede dos boxes. Felizmente, ninguém se feriu, pois o membro da equipe escapou por pouco de ser atingido.

Ambos os carros estavam correndo fora da volta de liderança no momento. A equipe de Suárez foi penalizada por interferência no equipamento, pois deixou seu próprio pneu rolar para um box vizinho e atrapalhar o abastecedor de outra equipe durante o momento caótico.

A NASCAR tem regras rígidas em relação a rodas soltas, mas seu foco está mais voltado para quando as rodas se separam do carro na pista de corrida. Isso normalmente leva a uma penalidade de duas voltas na corrida e a uma suspensão de duas corridas para dois membros da equipe. O carro #42 de Nemechek escapou dessa penalidade, pois o incidente foi contido nos boxes.

