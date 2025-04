A Toyota Gazoo Racing lançou um comercial 'bizarro' com o McDonald's japonês. O vídeo, que acumulou 4,3 milhões de visualizações no YouTube até o momento em que este artigo foi escrito, leva o espectador a uma jornada caótica (e um tanto viajada) para anunciar a nova pintura do safety car da NASCAR Cup Series que também será lançado em miniatura como brinde na rede de fast food.

A propaganda começa com uma corrida da NASCAR e carros (adicionados digitalmente) correndo pelo Bristol Motor Speedway. Com uma música animada tocando, os carros continuam a corrida.Quanto ao que acontece em seguida, bem, você terá que assistir ao vídeo.

É difícil capturar adequadamente apenas com palavras, mas há brinquedos infláveis gigantes caindo do céu, helicópteros, carros batendo, o responsável pela bandeirada angustiado e um safety car (Toyota Supra), patrocinado pelo McDonald's, 'salvando o dia'.

A legenda do vídeo descreve a cena caótica da seguinte forma (traduzida do japonês para o português): "No meio de uma corrida acirrada, um brinquedo gigante cai de repente! Carros de corrida em caos. Será que o safety car conseguirá superar essa crise sem precedentes e prosseguir com a corrida em segurança?"

Watch: GO! GR SUPRA SAFETY CAR! 【GR x McDonald’s】

Então, qual era o objetivo desse anúncio 'estranho'? Bem, era para anunciar o retorno do McLanche Feliz 'Tomica' (miniatura de brinquedo) do McDonald's no Japão, com um carro de 'Tomica' em cada pedido. Um dos brindes é o safety car amarelo da TGR apresentado no comercial.

De acordo com a propaganda, esse carro específico será disponibilizado a partir de 25 de abril, mas a promoção 'Tomica McLanche Feliz' foi lançada em 11 de abril. Vários outros veículos que seguem o tema da segurança fazem parte da promoção. Entre eles estão uma ambulância, um carro de polícia, um caminhão de bombeiros, veículos de construção, um helicóptero e até mesmo um "veículo de transporte mosassauro".

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!