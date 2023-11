Lançada em 2006, a comédia Ricky Bobby: A Toda Velocidade (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) retrata de maneira caricata a vida de um piloto da NASCAR que é desafiado por um ex-piloto de Fórmula 1.

Um dos cenários da produção, que conta com os atores Will Ferrell, Sacha Baron, John C. Reilly, entre outros, era a mansão de 1.114 metros quadrados em que a família do personagem principal morava com mulher e dois filhos nada educados.

A casa localizada em Cornelius (Carolina do Norte), que ficou à venda em 2023, foi recentemente comercializada para um piloto da NASCAR, segundo o Charlotte Business Journal. O campeão de 2014 e recém aposentado Kevin Harvick pagou em 27 de outubro US$ 6,75 milhões (quase R$ 33 milhões).

E foi uma barganha. A casa à beira do lago foi vendida por US$ 3,15 milhões a menos do que o preço original pedido. Ela chegou ao mercado no final de fevereiro com um preço de US$ 9,9 milhões.

A propriedade de estilo europeu foi construída em 2002 e possui uma ampla gama de recursos de alto padrão, de acordo com sua listagem. Isso inclui duas docas, elevador para barcos, fogueira e piscina com borda infinita, além de banheira de hidromassagem em um terreno de 1,31 acres. No geral, a propriedade abriga seis quartos e seis banheiros completos e três lavabos.

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Rheem - Chasing a Cure Ford Mustang

“Talladega Nights” arrecadou mais de US$ 163 milhões de bilheteria em todo o mundo, de acordo com o Box Office Mojo. Muitas cenas foram filmadas na região de Charlotte.

