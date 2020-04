Em uma decisão surpreendente, a Chip Ganassi Racing contratou o veterano Matt Kenseth para completar o restante da temporada 2020 da NASCAR Cup Series no carro #42.

O antigo piloto, Kyle Larson, foi suspenso NASCAR por tempo indeterminado e demitido da Chip Ganassi no início deste mês, depois de utilizar termo racista durante corrida virtual no iRacing.

Ross Chastain era considerado um dos favoritos para a vaga, mas a CGR optou por um piloto experiente da NASCAR Cup.

"Eu sempre disse que, quando temos que preencher uma vaga no time, será para colocar o melhor piloto disponível", disse Chip Ganassi, proprietário da equipe. Vamos fazer exatamente isso com Matt. Durante todo o meu tempo na NASCAR, sempre admirei a maneira como Matt Kenseth correu. Ele provou ser um vencedor consistente, forte concorrente e piloto respeitoso, e estou feliz por poder adicionar outro campeão da NASCAR à equipe pelo restante desta temporada.”

Kenseth, de 48 anos, tem 39 vitórias e 20 poles na Cup, duas Daytona 500 no currículo (2009 e 2012), além de conquistar o campeonato de 2003 com a Roush Fenway Racing (RFR). Ele correu pela última vez em 2018, pela própria RFR, e terminando em sexto lugar em Homestead-Miami Speedway.

Sua última participação em tempo integral foi com a Joe Gibbs Racing, ocupando o sétimo lugar na classificação do campeonato de 2017. Este será seu primeiro contato com uma equipe que possui motores Chevrolet na Cup Series, depois de 665 corridas. Ele havia corrida com Chevys apenas em outras divisões da NASCAR.

“Esta foi uma oportunidade inesperada, com certeza. Não posso dizer que as corridas estavam no meu radar há algumas semanas ", disse Kenseth." Depois de passar algum tempo pensando sobre isso e todas as circunstâncias únicas que nos cercavam, parecia que o momento e a oportunidade eram perfeitos para voltar. Sei que tenho muito trabalho pela frente para me atualizar em um período relativamente curto, mas estou ansioso pelo desafio.”

"Estou animado para trabalhar com Kurt (Busch) novamente e conhecer todos os meus novos membros da equipe na CGR, e estou realmente ansioso para voltar a um Chevrolet. Também preciso agradecer a Chip e a todos os seus parceiros por esta oportunidade. Espero que possamos estar na pista em breve.”

Relembre os campeões da NASCAR na última década