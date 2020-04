Nesta sexta, a NASCAR confirmou o adiamento de mais uma etapa da temporada de 2020. A queda da vez foi da prova que seria disputada entre 08 e 09 de maio, em Martinsville Speedway, no estado da Virgínia. Essa é a oitava prova da NASCAR afetada pela pandemia da Covid-19.

A decisão já era esperada, já que o governador do estado, Ralph Northam, divulgou uma ordem para que a população fique em casa no dia 30 de março, e que, no momento, tem validade até 10 de junho.

Em um comunicado, a NASCAR reiterou a esperança de reiniciar a temporada de 2020 no final de maio.

"A NASCAR está adiando os eventos marcados para 08 e 09 de maio no Martinsville Speedway. Nossa intenção continua sendo a de realizar todas as 36 etapas, com um possível retorno em maio com portões fechados, em uma data e local a ser determinados. A saúde e segurança de nossos competidores, funcionários, fãs e das comunidades onde corremos continua sendo nossa prioridade. Continuaremos consultando especialistas de saúde e autoridades locais, estaduais e federais enquanto avaliamos as possibilidades".

Em um comunicado próprio, a direção do Martinsville Speedway afirmou que continuará trabalhando junto à NASCAR para buscar uma nova data, enquanto mantém contato com autoridades sanitárias locais e federais para obter as informações mais recentes sobre a pandemia.

"Gostaríamos de agradecer todos nossos fãs dedicados, que iriam se juntar a nós em maio para a etapa da NASCAR Cup Series", disse o presidente do autódromo, Clay Campbell. "O bem estar e segurança de nossos funcionários, acionistas da NASCAR e nossa comunidade continuam sendo nossa prioridade número um".

"Agradecemos sua paciência e compressão durante esse período desafiador e mal podemos esperar para termos todos de volta em um futuro próximo para fazermos história aqui no Martinsville Speedway".

Um novo plano

O calendário abaixo foi proposto pela Cup Series e distribuído entre as equipes da NASCAR esse mês. Ele NÃO é oficial, apenas uma projeção feita pela categoria.

Mais provas do calendário podem ser modificadas devido aos diferentes ritmos de recuperação das regiões da pandemia, além das normas variando de estado para estado.

24 de maio: Charlotte

31 de maio: Kansas

7 de junho: Texas

14 de junho: Sonoma

21 de junho: Chicagoland

27-28 de junho: Pocono (rodada dupla)

1 de Julho: Martinsville (quarta-feira)

5 de Julho: Indianapolis

8 de Julho: Richmond (quarta-feira)

12 de Julho: Atlanta

15 de Julho: Kentucky (quarta-feira)

19 de Julho: New Hampshire

26 de Julho: Talladega

29 de Julho: Homestead-Miami (quarta-feira)

2 de agosto: Bristol

8-9 de agosto: Michigan (rodada dupla)

16 de agosto: Watkins Glen

22-23 de agosto: Dover (rodada dupla)

29 de agosto: Daytona

6 de setembro: Darlington

12 de setembro: Richmond

19 de setembro: Bristol

27 de setembro: Texas

4 de outubro: Talladega

11 de outubro: Charlotte Roval

18 de outubro: Kansas

25 de outubro: Las Vegas

1 de novembro: Martinsville

8 de novembro: Phoenix

GALERIA: Os campeões da NASCAR nos últimos dez anos

Galeria Lista 2010: Jimmie Johnson, Hendrick Motorspor Chevrolet 1 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2010: Jimmie Johnson, Hendrick Motorspor Chevrolet 2 / 20 Foto de: Motorsport.com / ASP Inc. 2011: Tony Stewart, Stewart-Haas Racing Chevrolet 3 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2011: Tony Stewart, Stewart-Haas Racing Chevrolet 4 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2012: Brad Keselowski, Penske Racing Dodge 5 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2012: Brad Keselowski, Penske Racing Dodge 6 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2013: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 7 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2013: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 8 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2014: Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Chevrolet 9 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2014: Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Chevrolet 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert 2015: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota 11 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2015: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota 12 / 20 Foto de: Action Sports Photography 2016: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 13 / 20 Foto de: Team Lowes Racing 2016: Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet 14 / 20 Foto de: NASCAR Media 2017: Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota 15 / 20 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 2017: Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota 16 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2018: Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil 17 / 20 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images 2018: Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil 18 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2019: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M' 19 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2019: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M' 20 / 20 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images

Top-5: Quem são os campeões mais irregulares da história da F1?

PODCAST: Quais pilotos mereciam ganhar títulos da F1 e não levaram?