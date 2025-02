A 67ª edição das 500 Milhas de Daytona dará início à 77ª temporada da NASCAR Cup Series, na qual a equipe da Penske e Joey Logano defenderão seus títulos. Entre as novidades, Hélio Castroneves, brasileiro tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, estará presente.

A pista tradicional de 2,5 milhas terá maior lista de inscritos em uma década, onde William Byron é o atual vencedor da Daytona 500.

A nova temporada vem com muitas mudanças no grid e alguns novos regulamentos a serem seguidos. A NASCAR decidiu não reformular seu sistema de playoffs, apesar da resistência após a surpreendente corrida de Joey Logano.

No entanto, eles acrescentaram um novo detalhe com a "Volta mais rápida Xfinity", que concederá um ponto de bônus ao piloto com a volta mais rápida em cada corrida. Essa regra está em vigor para todas as três divisões nacionais.

A NASCAR também mudou a forma como as ausências em corridas e a política de veículos danificados (DVP) serão tratadas na temporada de 2025. As ausências em corridas ainda poderão ser 'perdoadas' e as vagas aos playoffs podem ser concedidas por motivos não médicos, mas, nessas situações, o piloto terá de perder todos os pontos de bônus dos playoffs durante a temporada regular.

Essa 'punição' seria para situações em que um piloto perde uma corrida devido a uma suspensão ou, como em maio passado, quando Kyle Larson perdeu a Coke 600 enquanto competia na Indy 500, que foi adiada pela chuva.

Quanto ao DVP, os carros agora podem ser rebocados de volta à garagem para reparar danos e ainda assim retornar à corrida. Anteriormente, a NASCAR era extremamente rigorosa e, se um carro não conseguisse sair sozinho, estava fora da corrida.

Com o fechamento da Stewart-Haas Racing, uma de suas licenças foi para a Trackhouse, para a terceira entrada da equipe com Shane van Gisbergen, outra para a Front Row Motorsports, para a terceira entrada com Zane Smith, e outra para a 23XI Racing, para a recém-formada terceira entrada com Riley Herbst.

Gene Haas manteve a última entrada, reorganizando-se como Haas Factory Team e promovendo Cole Custer de volta ao nível da NASCAR.

Todos os quatro pilotos da SHR encontraram novas equipes na Cup Series, com Chase Briscoe entrando para a Joe Gibbs Racing, Josh Berry assumindo a icônica equipe Wood Brothers, Noah Gragson mudando para a FRM e Ryan Preece entrando em uma recém-formada terceira equipe para a RFK Racing (a equipe está alugando uma terceira licença da Rick Ware Racing).

Entre as nove inscrições adicionais para a Daytona 500 estão os ex-campeões da Cup, Martin Truex Jr. e Jimmie Johnson, o atual campeão da Xfinity, Justin Allgaier, correndo com uma inscrição da JR Motorsports, e o quatro vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, com a Trackhouse.

Onde assistir Daytona 500?

Data: Domingo, 16 de fevereiro

Domingo, 16 de fevereiro Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

16h30 (Horário de Brasília) Transmissão: Canal da NASCAR no YouTube

Programação completa

Data Sessão Horário de início da sessão (Horário de Brasília) Quarta-feira, 12 de fevereiro Treino #1 da Daytona 500 12h05 Quarta-feira, 12 de fevereiro Treino classificatório 22h15 -- -- -- Quinta-feira, 13 de fevereiro Duel #1 (Duel classificatório 1) (60 voltas) 21h Quinta-feira, 13 de fevereiro Duel #2 (Duel classificatório 2) (60 voltas) 22h45 -- -- -- Sexta-feira, 14 de fevereiro Treino #2 da Daytona 500 19h35 -- -- -- Sábado, 15 de fevereiro Treino #3 da Daytona 500 17:05h -- -- -- Domingo, 16 de fevereiro DAYTONA 500 (200 voltas) 16h30

Joey Logano, Equipe Penske, Shell Pennzoil Ford Mustang, vencedor da pole Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Lista de inscritos da Daytona 500

Número Piloto Fabricante

Equipe 01 [OPEN] Corey LaJoie Ford Rick Ware Racing 1 Ross Chastain Chevrolet Trackhouse Racing 2 Austin Cindric Ford Penske 3 Austin Dillon Chevrolet Richard Childress Racing 4 Noah Gragson Ford Front Row Motorsports 5 Kyle Larson Chevrolet Hendrick Motorsports 6 Brad Keselowski Ford RFK Racing 7 Justin Haley Chevrolet Spire Motorsports 8 Kyle Busch Chevrolet Richard Childress Racing 9 Chase Elliott Chevrolet Hendrick Motorsports 10 Ty Dillon Chevrolet Kaulig Racing 11 Denny Hamlin Toyota Joe Gibbs Racing 12 Ryan Blaney Ford Penske 16 A.J. Allmendinger Chevrolet Kaulig Racing 17 Chris Buescher Ford RFK Racing 19 Chase Briscoe Toyota Joe Gibbs Racing 20 Christopher Bell Toyota Joe Gibbs Racing 21 Josh Berry Ford Wood Brothers Racing 22 Joey Logano Ford Penske 23 Bubba Wallace Toyota 23XI Racing 24 William Byron Chevrolet Hendrick Motorsports 34 Todd Gilliland Ford Front Row Motorsports 35 Riley Herbst Toyota 23XI Racing 38 Zane Smith Ford Front Row Motorsports 40 [OPEN] Justin Allgaier Chevrolet JR Motorsports 41 Cole Custer Ford Haas 42 John Hunter Nemechek Toyota Legacy Motor Club 43 Erik Jones Toyota Legacy Motor Club 44 [OPEN] J.J. Yeley Chevrolet NY Racing 45 Tyler Reddick Toyota 23XI Racing 47 Ricky Stenhouse, Jr. Chevrolet HYAK Motorsports 48 Alex Bowman Chevrolet Hendrick Motorsports 51 Cody Ware Ford Rick Ware Racing 54 Ty Gibbs Toyota Joe Gibbs Racing 56 [OPEN] Martin Truex, Jr. Toyota TRICON Garage 60 Ryan Preece Ford RFK Racing 62 [OPEN] Anthony Alfredo Chevrolet Beard Motorsports 66 [OPEN] Chandler Smith Ford Garage 66 71 Michael McDowell Chevrolet Spire Motorsports 77 Carson Hocevar Chevrolet Spire Motorsports 78 [OPEN] B.J. McLeod Chevrolet Live Fast Motorsports 84 [OPEN] Jimmie Johnson Toyota Legacy Motor Club 88 Shane van Gisbergen Chevrolet Trackhouse Racing 91 [OPEN] Helio Castroneves Chevrolet Trackhouse Racing 99 Daniel Suarez Chevrolet Trackhouse Racing

