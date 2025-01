A NASCAR introduziu nesta sexta-feira uma série de modificações em seus regulamentos, envolvendo questões como veículos danificados, isenções ns playoffs, penalidades por manipulação nas corridas e mais. E entre essas mudanças, uma delas inclusive garante a participação do brasileiro Helinho Castroneves na Daytona 500 deste ano.

O boletim emitido pela categoria aborda vários aspectos do campeonato que têm sido pontos problemáticos para participantes e fãs, além de algumas surpresas. Veja a seguir o que foi adicionado e o que isso significa para todos no paddock na próxima temporada.

Uma vaga garantida por meio da Isenção Aberta Provisória

A NASCAR introduziu o Open Exemption Provisional ou OEP, que garantirá uma posição no grid de largada para "pilotos de classe mundial que participarem de uma corrida da NASCAR Cup Series". Qualquer piloto que utilizar essa disposição não terá direito a pontos ou prêmios em dinheiro.

É importante observar que, se um piloto em uma corrida por meio do OEP vencer, o segundo colocado receberá pontos de primeiro lugar, mas não os pontos de bônus do playoff. Isso continua de forma decrescente ao longo dos resultados, com o terceiro colocado recebendo pontos de segundo lugar e assim por diante.

A NASCAR confirmou que essa mudança significa que o quatro vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, está agora garantido na Daytona 500. Ele fará sua estreia na Cup com a Trackhouse Racing Team no Project 91. Ele ainda pode participar da corrida por mérito, mas o uso da provisória aumentaria o grid da prova para 41 carros.

A elegibilidade será tratada caso a caso, mas o currículo de cada piloto será um fator importante na decisão final da NASCAR. Exemplos recentes de pilotos que provavelmente se qualificariam para o OEP são Kimi Raikkonen, Jenson Button e Kamui Kobayashi. Os pilotos da NASCAR em tempo integral não podem usar o OEP, e o provisório deve ser solicitado 90 dias antes de um evento.

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Foto de: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Revisão da política de veículos danificados

Ponto de controvérsia em várias ocasiões, a PVD da NASCAR será completamente reformulada para a temporada de 2025. Anteriormente, qualquer carro danificado que precisasse ser rebocado era imediatamente retirado da corrida. Isso se tornou um problema, pois carros totalmente dirigíveis com pneus furados não conseguiam se mover após rodadas simples e precisavam ser rebocados de volta, o que os colocavam fora da corrida.

Agora, os carros danificados podem ser rebocados para a garagem e ainda voltar à corrida mais tarde. De acordo com a redação do boletim de regras, os carros com pneus furados também serão rebocados para a garagem para serem consertados.

O relógio do PVD continua em jogo para as equipes que tentam fazer reparos no pit road. Mas, diferentemente dos últimos anos, quando o tempo expira, o carro não é eliminado da competição. A equipe deve levá-lo de volta à garagem, onde poderá continuar com os reparos.

Kyle Busch, Richard Childress Racing, Zone Chevrolet Camaro, Ryan Blaney, Team Penske, Menards/PEAK Ford Mustang, William Byron, Hendrick Motorsports, Axalta Chevrolet Camaro, acidente Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Ajustes de isenção de playoffs

As isenções de playoffs da NASCAR foram emitidas por vários motivos ao longo dos anos. Em quase todos os casos, o piloto permaneceu elegível para os playoffs, independentemente do motivo por trás do pedido de isenção.

Um caso recente digno de nota foi o de Kyle Larson, que perdeu a Coke 600 enquanto fazia sua estreia na Indy 500 em 2024. Agora, a NASCAR punirá aqueles que pedirem dispensa dos playoffs por motivos não médicos. As exceções também incluem o nascimento de um filho, uma emergência familiar ou restrições de idade.

Se um piloto perder uma corrida como aconteceu com Larson em 2024, ele ainda poderá receber uma isenção, mas perderá todos os seus pontos nos playoffs. Isso significa que ele não poderá manter nenhum ponto de playoff acumulado até aquele ponto da temporada, nem poderá adquirir pontos de playoffs futuros. Eles começarão a pós-temporada de dez corridas com zero pontos de bônus.

Justin Allgaier / Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com H1100 Chevrolet Camaro Foto de: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Repressão e suspensões por manipulação de corridas

No ano passado, uma grande controvérsia se desenrolou na penúltima corrida do ano, quando os fabricantes pareciam manipular o resultado da corrida em um esforço para colocar seu carro na final. Isso resultou em penalidades enormes para todos os pilotos e equipes envolvidos, mas não para os próprios fabricantes.

Agora, a NASCAR vai mirar nos próprios fabricantes caso ocorra novamente um caso de manipulação de corrida como esse. Eles correm o risco de perder pontos de fabricante, horas de túnel de vento e até mesmo corridas de RCFD. A NASCAR também ajustou a regra bastante vaga de 100%, que afirmava que os competidores devem competir com 100% de sua capacidade com o objetivo de alcançar a melhor posição de chegada possível. Agora, a redação da regra se concentra mais diretamente na manipulação do resultado de um evento de campeonato.

Além disso, a NASCAR permitirá o adiamento de suspensões resultantes de infrações técnicas sem apelação. Anteriormente, era necessário entrar com um recurso para que o adiamento pudesse ocorrer. No entanto, todas as outras suspensões entrarão em vigor imediatamente.

#24: William Byron, Hendrick Motorsports, Liberty University Chevrolet Camaro, #3: Austin Dillon, Richard Childress Racing, Bass Pro Shops Chevrolet Camaro Foto de: John K Harrelson / NKP / Motorsport Images

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!