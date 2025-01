Helio Castroneves conquistou muito ao longo de sua incrível carreira. Mesmo com seu currículo vencedor, incluindo a Indy 500 e as 24 Horas de Daytona, ele terá muito a aprender para ganhar uma vaga no evento mais importante da NASCAR.

Aos 49 anos, ele continua sendo uma personalidade carismática e um piloto enérgico, completo com um currículo notável, vencendo a Indy 500 quatro vezes e obtendo três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Daytona. Mas o desafio que o ‘Homem-Aranha’ está prestes a enfrentar no mês que vem em Daytona é algo totalmente novo, nunca tendo pilotado um stock car da NASCAR em nenhum nível, e sua única experiência no oval de Daytona foi há duas décadas, no antigo IROC.

A ideia de correr a maior corrida da NASCAR se formou um pouco mais recentemente e ganhou força enquanto Castroneves competia na Superstar Racing Experience. O CEO da categoria, Don Hawk, prometeu ajudar a lenda brasileira a garantir uma vaga na Daytona 500 caso ele ganhasse uma corrida SRX -- o que Castroneves fez em 2022 no Five Flags Speedway. O piloto brasileiro compartilhou que daquele ponto em diante, a ideia começou a "crescer como uma bola de neve", levando a uma conexão com o dono da equipe Trackhouse Racing, Justin Marks, conhecido por seu programa Project 91 que tem sido usado como plataforma para as estrelas globais do automobilismo, como Kimi Raikkonen e Shane van Gisbergen.

O "não" do capitão

"No ano passado, não conseguimos", disse Castroneves em uma entrevista coletiva na terça-feira, mas agora, todas as peças estão finalmente no lugar para um esforço legítimo. O quatro vezes vencedor da Indy 500 queria encarar a NASCAR há um tempo, mas nunca foi possível, mesmo enquanto guiava pela Penske (na Indy).

“É algo em que eu estava pensando. Eu sempre quis fazer isso. Quando eu costumava correr com a Penske, eu perguntava sobre isso, mas Roger [Penske] nunca me deixou. Mas agora, finalmente! Você tem que continuar se esforçando. Você tem que continuar acreditando que um dia esse sonho se tornará realidade e aqui vamos nós."

Embora não tenha experiência na NASCAR, ele tem experiência em algumas corridas do IROC no superspeedway de 2,5 milhas do início dos anos 2000. Qualquer pedacinho dessa experiência pode ser útil, já que Castroneves corre para o grid de 40 carros por meio dos Duels em 15 de fevereiro. E não será uma tarefa fácil, mesmo para os pilotos mais experientes. No ano passado, o sete vezes campeão da NASCAR Cup e duas vezes vencedor da Daytona 500 Jimmie Johnson quase perdeu as 500 antes de um acidente na última volta salvá-lo.

"Será um desafio", admitiu Castroneves. "Não há dúvidas sobre isso. É um oval grande. É um oval difícil. Muitos competidores destemidos, mas tenho um ótimo grupo me apoiando."

A Trackhouse é especialmente adequada para trazer pilotos com experiência limitada ou nenhuma. O objetivo do programa Project 91 é criar e promover um caminho para astros de várias categorias para participar da NASCAR — normalmente aqueles que não teriam a chance de outra forma. "Eles fizeram isso antes, quando as pessoas não tinham experiência alguma e eles entendem", continuou Castroneves. "Eles estão me guiando. Eles estão fazendo tudo o que podem."

Os preparativos e o maior desafio

A preparação para a grande corrida da NASCAR inclui trabalho em simulador, um teste de shakedown em Talladega e, como revelado nesta quarta-feira, uma corrida na abertura da temporada da ARCA em Daytona. Shane van Gisbergen seguiu um caminho semelhante antes da temporada de 2024 da NASCAR enquanto aprendia sobre corridas em superspeedway.

"São instalações incríveis da Chevy", disse Castroneves sobre sua experiência no simulador do fabricante da NASCAR. "Trabalho com a Chevy há muitos anos e não conseguia acreditar em quão incríveis eram as instalações em Charlotte. [Eu] consegui aprender um pouco, trabalhando nos pit stops e no pit lane, todo o processo de classificação. Foi muito útil."

Seu maior desafio (em suas próprias palavras) em fevereiro será na parte mais lenta da pista, o pit road. Não há limitador de velocidade de pit na NASCAR como há na Indy, e os pilotos têm que observar atentamente seus medidores enquanto brigam entre si e por cada área traiçoeira dos pits.

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian Honda at the drivers meeting Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

O pit box também será um ajuste. "Na Indy, você estaciona o mais próximo possível do muro por causa do abastecedor. Nos carros da Cup, você realmente tem que estar um pouco mais longe para que o rapaz do macaco possa levantar o carro, então há alguns truques."

Com o trabalho de simulação, o teste de Talladega e a corrida ARCA, Castroneves não estará indo às cegas, mas ainda haverá muito a aprender em pouco tempo. "Assim como quando fui ao Dancing with the Stars, não tenho ideia do que vai acontecer", disse ele, que venceu a temporada de 2007 do programa de dança dos Estados Unidos.

Se Castroneves fizer a corrida e conseguir o improvável — vencer a Daytona 500 — seria um feito raro, de fato. Apenas dois pilotos já venceram a Indy 500 e a Daytona 500 — Mario Andretti, que venceu a Daytona 500 em 1967, dois anos antes de seu triunfo na Indy 500, e A.J. Foyt, que venceu a Daytona 500 em 1972.

CASTRONEVES projeta Daytona 500, ABRE O JOGO SOBRE DRUGO NA INDY, atualiza SITUAÇÃO NA STOCK CAR e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!