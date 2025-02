Neste fim de semana foi dado o pontapé inicial para a temporada 2025 da NASCAR Cup Series, com o Clash, evento que não conta pontos para o campeonato e que serve como uma espécie de pré-temporada. Na edição deste ano, o palco foi o mítico Bowman Gray Stadium, que teve os carros da principal competição das Américas após 54 anos de hiato.

A vitória ficou com Chase Elliott, campeão de 2020, mas um outro carro chamou a atenção de quem assistia e não tem o basquete como um dos seus esportes favoritos.

O carro #45 de Tyler Reddick, da equipe 23XI, time cujo coproprietário é Michael Jordan, tinha como pintura o seu habitual desenho do Air Jordan, mas desta vez com uma tarja preta, além de ter a palavra “unbannable” (não banível) na traseira.

A ação se deve aos 40 anos do lançamento do Nike Air Jordan, tênis que o ex-atleta tornou mítico, mas que no início foi proibido pela NBA, por não seguir o regulamento de uniformes imposto pela liga norte-americana à época.

A presença da marca com a tarja preta no carro foi apenas uma das ações de marketing da marca. Rumores indicam que o Air Jordan 1 será relançado em breve e com tiragem limitada. Fala-se em 10 mil pares em 23 lojas dos Estados Unidos.

Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota Foto de: Sean Gardner / Getty Images

