Na manhã desta quarta-feira (02), duas equipes da NASCAR — Front Row Motorsports e 23XI (copropriedade de Michael Jordan e Denny Hamlin) — entraram com uma ação antitruste conjunta contra o órgão regulador do esporte, administrado pela família France, de "controle anticompetitivo e monopolista do esporte". Ambas as equipes declararam publicamente problemas com o novo acordo de charter, que ambas as equipes se recusaram a assinar.

Esta ação judicial movida em conjunto é uma escalada após meses de idas e vindas entre as equipes e a liderança da NASCAR.

"Compartilhamos uma paixão por corridas, a emoção da competição e a vitória", dizia a declaração conjunta. "Fora das pistas, compartilhamos a crença de que a mudança é necessária para o esporte que amamos. Juntos, trouxemos este caso antitruste para que as corridas possam prosperar e se tornar um esporte mais competitivo e justo de maneiras que beneficiem equipes, pilotos, patrocinadores e, o mais importante, fãs."

Desafiando o controle da NASCAR sobre o esporte

O comunicado continuou acusando a NASCAR de operar sem transparência, sufocando a competição e controlando o esporte de maneiras que "os beneficiam injustamente às custas dos donos de equipes, pilotos, patrocinadores, parceiros e fãs". A família France tem o controle total do esporte desde sua fundação em 1947.

A Front Row Motorsport e a 23XI incluíram uma lista do que chamaram de práticas anticompetitivas da liderança da NASCAR:

- Comprar a maioria das principais pistas de corrida exclusivas para corridas da NASCAR;

- Impor acordos de exclusividade em pistas de corrida sancionadas pela NASCAR;

- Adquirir o Automobile Racing Club of America (ARCA), o único competidor notável da categoria de corridas de stock car;

- Impedir que as equipes participem de quaisquer outras corridas de stock car, ao mesmo tempo em que retém a propriedade sobre peças e carros Next Gen;

- Forçar as equipes a comprar suas peças de fornecedores de fonte única escolhidos pela NASCAR.

A 23XI Racing foi fundada pela lenda da NBA Michael Jordan e pelo três vezes vencedor da Daytona 500 Denny Hamlin em 2020, enquanto a Front Row Motorsports (FRM) é propriedade de Bob Jenkins desde 2005. Cada equipe corre com dois carros em tempo integral, com a FRM recentemente anunciando planos de expansão para três sob um acordo para comprar um charter da extinta Stewart-Haas Racing.

Os próximos passos

A NASCAR implementou originalmente o acordo de charters em 2016, com este último acordo supostamente durando de 2025 a 2031. 13 das 15 equipes assinaram o novo acordo. A declaração desta quarta-feira continua acusando o órgão sancionador de se recusar a se envolver construtivamente e obstruir as negociações entre as duas partes, deixando o litígio como sua única opção.

O longo comunicado detalhou também o próximo passo: "Nos próximos dias, entraremos com uma liminar para permitir que nossas equipes corram no próximo ano civil sob o acordo de charter, enquanto continuamos a prosseguir com nosso litígio antitruste. O processo buscará descobertas da NASCAR e de Jim France relacionadas às suas práticas excludentes e intenção de se isolar de qualquer competição. A 23XI Racing e a Front Row Motorsports buscarão danos pelos termos anticompetitivos aos quais as equipes foram submetidas sob o acordo de charter de 2016."

