NASCAR: Chastain segura Byron no fim e vence no Kansas

Ross Chastain conquistou sua primeira vitória da temporada de 2024 da NASCAR Cup Series, e a quinta de sua carreira, com uma vitória impressionante no Kansas. Ele segurou William Byron nas últimas 20 voltas para capturar a bandeira quadriculada. Chastain é o primeiro piloto a vencer cinco corridas da Cup com o número #1, tornando-se o piloto mais vencedor na história do numeral.

Byron terminou em segundo, Martin Truex Jr. em terceiro, Ryan Blaney em quarto e Ty Gibbs em quinto. Alex Bowman, Christopher Bell, Denny Hamlin, Chase Elliott e Zane Smith completaram o top 10.

Uma bandeira amarela perto do final do Estágio 2 atrapalhou a ordem de corrida, já que vários carros escolheram parar no pit mais cedo, enquanto muitos pilotos do playoff ficaram para tentar ganhar alguns pontos extras no estágio. Isso colocou um novo grupo de pilotos na frente para o início do estágio final. Carson Hocevar liderou brevemente, mas Chastain avançou de quinto para o primeiro e manteve a liderança por algum tempo.

Kyle Busch arrancou a liderança após uma batalha intensa, mantendo a vantagem durante a rodada final de pit stops em bandeira verde. Ele estava tentando manter sua sequência de 19 anos consecutivos com uma vitória na Cup viva, estendendo-a para 20.

Mas enquanto se defendia de Chastain, ele entrou em um ponto aerodinâmico ruim na saída da Curva 2 tentando ultrapassar Chase Briscoe, retardatário. Busch bateu no muro e rodou, causando uma amarela e encerrando suas chances de vitória.

O cenário do playoff está apertado antes da corrida em Talladega. Kyle Larson teve um pneu furado e bateu cedo, lutando para chegar em 26º lugar. Ele continua em quarto na classificação, mas apenas 18 pontos acima da linha de corte. Joey Logano está na bolha, quatro pontos acima de Tyler Reddick. Daniel Suarez está 14 pontos atrás, seguido de Chase Briscoe 25 e Austin Cindric 29 pontos atrás.

Os pilotos da Hendrick ‘varreram’ os estágios, com Byron vencendo o primeiro e Bowman o segundo, mantendo-os perto do topo da classificação. Chastain se torna o segundo piloto não-playoff a vencer nas quatro primeiras corridas da pós-temporada e o 17º vencedor de corrida diferente na Cup Series este ano.

Ross Chastain, Trackhouse Racing, Kubota Chevrolet Camaro in victory lane Photo by: David Rosenblum / NKP / Motorsport Images

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!