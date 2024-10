Pilotos da NASCAR, donos de equipes e proprietários de pistas que recebem a categoria estão trabalhando para atender necessidades básicas e fornecer alimentos e abrigo para os milhões de desabrigados pelo furacão Helene nos Estados Unidos.

Quando o perigoso furacão se aproximou da costa sul dos Estados Unidos no último fim de semana, o Charlotte Motor Speedway, no estado da Carolina do Norte, e o Bristol Motor Speedway, no estado do Tennessee, abriram seus acampamentos para quem fugia da tempestade. Agora, o mundo da NASCAR está se unindo para ajudar todos os que foram deixados para trás na esteira da destruição causada pelo Helene.

A equipe 23XI Racing e seu coproprietário Michael Jordan, astro do basquete, estão doando 1 milhão de dólares, aproximadamente 5425 reais, para ajudar nos esforços de socorro em todo o estado da Carolina do Norte -- a terra natal de muitos trabalhadores da NASCAR.

"Nossos corações estão com todos que sofrem com o furacão. A 23XI e eu temos a honra de apoiar o Fundo de Desastres do Estado para ajudar a reconstruir vidas, restaurar a esperança e garantir que as pessoas afetadas recebam a assistência de que precisam. Embora o processo de recuperação demore, como orgulhoso cidadão da Carolina do Norte conheço em primeira mão a força e a resiliência das pessoas deste estado que chamamos de lar, e vamos superar isso juntos", comunicaram Jordan e time.

Helicópteros particulares acionados em prol das pessoas

Ex-astro da NASCAR Cup, Greg Biffle tem utilizado seu próprio helicóptero para levar ajuda e suprimentos às áreas afetadas. Biffle publicou um vídeo agradecendo à Polaris Inc., à SpaceX e à Starlink por ajudá-lo. Foram enviados 500 kits da Starlink para que ele possa distribuí-los em áreas sem serviço de celular e internet, além de vários geradores da Polaris. Ele tem sido muito ativo nas mídias sociais, documentando seus esforços.

Ele não é o único a pilotar essas missões de socorro, pois os helicópteros da Hendrick Motorsports e da Joe Gibbs Racing estão sendo utilizados para uma finalidade semelhante. A JGR coletou caixas de alimentos não perecíveis e lonas em uma campanha de doação.

Um representante da equipe disse ao Motorsport.com que eles enviaram um de seus caminhões com água, alimentos, suprimentos para bebês e ração para animais de estimação coletados por seus funcionários e pela comunidade. Havia mais de 22.000 garrafas de água na remessa de terça-feira.

A Trachkouse Racing também está agindo, com o coproprietário da equipe, Justin Marks, postando fotos de Asheville, Carolina do Norte, com a empresa parceira da equipe, Aerial Recovery, que treina e envia Operadores Especiais Humanitários para desastres como esse.

A tempestade, que atingiu a Flórida como um furacão de categoria 4, deixou milhares de desabrigados, centenas de desaparecidos e mais de 100 pessoas mortas. Inundações recordes, especialmente nas regiões montanhosas do oeste da Carolina do Norte e do leste do Tennessee, dizimaram bairros inteiros. O North Wilkesboro Speedway adiou a corrida deste fim de semana e utilizará a pista para coletar itens urgentemente necessários nas áreas afetadas.

