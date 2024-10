Ricky Stenhouse Jr. levou a melhor durante a prorrogação e conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup Series desde a Daytona 500 de 2023. Ele é o terceiro piloto que não participa dos playoffss a vencer nas primeiras cinco corridas da fase final do campeonato. Stenhouse se torna o 18º vencedor diferente este ano, conquistando sua quarta vitória na carreira na Cup.

Ele cruzou a linha apenas 0s006 à frente de Brad Keselowski, que terminou em segundo, e 0s027 à frente de William Byron, que terminou em terceiro.

"Foi muito bom", disse Stenhouse. "Tínhamos nossos companheiros de equipe Chevrolet atrás de nós. Eu esperava que Kyle [Larson] não pressionasse tanto o #6 [Keselowski]. Eu sabia que o #24 [Byron] provavelmente tentaria chegar à linha de chegada, mas esta equipe se esforçou muito. Obviamente, não vencemos desde a [Daytona] 500 em 2023. Tem sido uma temporada de altos e baixos. Muito trabalho duro nesta temporada, apenas tentando encontrar um pouco de velocidade. Sabíamos que esta pista é uma das nossas para vir buscar."

O piloto do Chevrolet #47 da JTG-Daugherty Racing também reservou um momento para mencionar os afetados pelo furacão devastador que causou danos sem precedentes ao oeste da Carolina do Norte.

"Tenho que dizer que estamos pensando em todos na Carolina do Norte. Brad Daugherty (coproprietário da JTG), sua família bem onde ele cresceu em Black Mountain, muitas pessoas estão com dificuldades."

Larson ficou em quarto e Erik Jones terminou em quinto, seu melhor resultado da temporada de 2024. Christopher Bell, Justin Haley, Austin Dillon, Bubba Wallace e Denny Hamlin completaram os 10 primeiros.

Chris Buescher venceu o primeiro segmento em uma corrida limpa até a linha. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para o final do estágio 2.

Enquanto Austin Cindric se aproximava da linha para pegar a bandeira quadriculada verde e branca, Ryan Blaney foi rodado no meio do pelotão. Ele disparou pela pista e fez contato pesado com Ross Chastain, encerrando os dias de ambos.

Após o ciclo final de paradas com bandeira verde, Cindric emergiu com a liderança da corrida. Ele liderava na linha inferior enquanto Stenhouse estava por fora. Com menos de cinco voltas para o fim, um acidente enorme interrompeu imediatamente a corrida.

Keselowski empurrou Cindric no lado esquerdo do para-choque traseiro depois que eles contornaram um carro mais lento. O empurrão fez Cindric rodar no meio do pelotão, coletando mais da metade do grid e eliminando vários pilotos de playoff. A NBC inicialmente afirmou que 28 carros estavam envolvidos, tornando-se o maior acidente de Talladega na história da NASCAR Cup Series. No entanto, o relatório oficial da NASCAR colocou o número em 23 carros no total.

Stenhouse, apesar de ter sido atingido na porta durante o acidente, manteve-se firme e herdou a liderança da corrida. Após a bandeira vermelha, o evento foi para a prorrogação. Com um empurrão de Byron, ele conseguiu se defender do próprio piloto da Hendrick Motorsports e quebrar uma sequência sem vitórias que durou 65 corridas.

Indo para a corrida de eliminação das oitavas de final, Chase Elliott está na bolha. Ele está 13 pontos à frente de Joey Logano, 20 pontos à frente de Suarez, 29 pontos à frente de Cindric e 32 pontos à frente de Chase Briscoe.

A NASCAR Cup Series volta com a etapa de Charlotte (Roval) no próximo domingo.

