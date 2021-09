O ano de 2022 já é realidade na maior categoria do automobilismo norte-americano. Nesta quarta-feira (15), a NASCAR anunciou oficialmente o calendário da próxima temporada, com uma série de mudanças.

As mais significativas estão na mudança da corrida não-oficial que antecede as 500 Milhas de Daytona, o Clash. No ano que vem ela sai de Daytona, cruza o país e chega ao Coliseu de Los Angeles, palco esportivo histórico nos EUA. A corrida acontecerá no dia 6 de fevereiro, uma semana antes do SuperBowl, que acontecerá na mesma cidade, e duas semanas antes da Daytona 500.

Outra novidade é a estreia de Gateway na Cup. A pista faz parte do calendário da Truck Series e esteve na Xfinity Series até 2010. A pista em St. Louis ocupará uma das corridas de Pocono, que perde um evento para 2022.

A corrida de Bristol na terra se manterá no ano que vem, no dia 17 de abril, na Páscoa, com a NASCAR voltando a fazer uma corrida na data. A última vez que a categoria correu nesse feriado foi em 1989.

Homestead-Miami voltará a fazer parte dos playoffs. Depois de ser sede da final durante muito tempo, a pista da Flórida será a antepenúltima do calendário. Richmond manterá duas corridas, mas ambas fora da fase final.

A grande final continuará acontecendo em Phoenix e definirá o campeão no dia 6 de novembro.

Confira como ficou o calendário

6 fev, Clash at Los Angeles Memorial Coliseum

17 fev, Duel at Daytona

20 fev, Daytona 500

27 fev, Auto Club Speedway

6 mar, Las Vegas

13 mar, Phoenix

20 mar, Atlanta

27 mar, Circuit of the Americas

3 abr, Richmond, Va.

9 abr, Martinsville, Va.

17 abr, Bristol dirt

24 abr, Talladega

1 mai, Dover, Del.

8 mai, Darlington, S.C.

15 mai, Kansas

22 mai, All-Star Race at Texas

29 mai, Charlotte/Coca-Cola 600

5 jun, Gateway

12 jun, Sonoma, Calif.

26 jun, Nashville

3 jul, Road America

10 jul, Atlanta

17 jul, New Hampshire

24 jul, Pocono

31 jul, Indianapolis road course

7 ago, Michigan

14 ago, Richmond

21 ago, Watkins Glen

27 ago, Daytona

Playoffs

4 set, Darlington

11 set, Kansas

17 set, Bristol

25 set, Texas

2 out, Talladega

9 out, Charlotte Roval

16 out, Las Vegas

23 out, Homestead-Miami

30 out, Martinsville

6 nov, Phoenix

F1: HALO SALVOU vida de HAMILTON em acidente com VERSTAPPEN em MONZA? Entenda FUNCIONAMENTO da peça

Ouça agora mesmo o novo podcast do Motorsport.com:

.