Carregar reprodutor de áudio

Jimmie Johnson retornará à NASCAR em 2023 como proprietário da Petty GMS Motorsports. Ele também competirá em eventos selecionados da Cup Series como piloto.

O sete vezes campeão da NASCAR Cup Series assinou um acordo de propriedade com Maury Gallagher e o presidente da organização Richard Petty.

A equipe atualmente coloca em pista o Chevrolet #43 de Erik Jones e o Chevrolet #42 de Ty Dillon. Já foi anunciado que Dillon será substituído por Noah Gragson para a temporada de 2023.

A equipe vai inscrever um terceiro carro em alguns eventos para o próprio Johnson, incluindo a Daytona 500. Será sua 20ª aparição na maior corrida da NASCAR.

Johnson, vencedor de 83 corridas da Cup Series e duas Daytona 500, não inicia uma corrida da Cup desde o final da temporada de 2020 em Phoenix, quando terminou em quinto.

“Eu não poderia estar mais feliz por ter Jimmie Johnson se juntando à Petty GMS”, afirmou Gallagher em um comunicado da equipe. “Temos sido consistentes desde que começamos nosso esforço na Cup no ano passado em querer estar na frente e ter um programa vencedor.

“Ninguém na era moderna da NASCAR ganhou mais do que Jimmie. Ter um piloto do calibre de Jimmie, guiar nosso equipamento e ser capaz de fornecer feedback aos nossos chefes de equipe e engenheiros, mas o mais importante, orientar Erik e Noah será inestimável. Talvez o mais importante de tudo, Jimmie será um grande parceiro.

“Sei que falo por todos os membros da equipe Petty GMS, incluindo Richard Petty, ao dar as boas-vindas a Jimmie na equipe. Ninguém mais poderá dizer que tem dois sete vezes campeões da Cup em seu time. Queremos fazer uma declaração forte no próximo ano e mostrar que estamos aqui para lutar por vitórias e campeonatos. Mal posso esperar para ver o que podemos alcançar juntos.”

Petty GMS Motorsports Press conference with Jimmie Johnson, Richard Petty Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Johnson passou os últimos dois anos competindo como piloto da Indy com a Chip Ganassi Racing, bem como as corridas de Endurance na IMSA WeatherTech SportsCar. Em 29 largadas na Indy, seu melhor resultado foi o quinto em Iowa. Competindo na classe DPi, ele conquistou dois pódios na IMSA – um segundo lugar nas 24 Horas de Daytona em 2021 e um terceiro lugar em Petit Le Mans.

Em sua estreia nas 500 Milhas de Indianápolis, Johnson largou em 12º e terminou em 28º após um incidente no final da corrida.

“É ótimo estar de volta à NASCAR”, disse Johnson. “Quando a temporada da Indy terminou, comecei essa jornada do que viria a seguir. Maury e eu nos conectamos, essa oportunidade veio à tona e é o ajuste perfeito para mim. A propriedade da equipe faz muito sentido nesta fase da minha carreira e depois de passar um tempo com Maury e sua família, conversando com Mike (Beam), Dave (Elenz, chefe de equipe do #43) e Joey (Cohen, Diretor de Competição e Engenharia), percebi que isso era algo com o qual eu queria me envolver tanto do ponto de vista do negócio quanto do lado da competição. Se vou me comprometer com algo assim, quero fazer a diferença e ter algo tangível para mostrar quando tudo estiver dito e feito. Então, esta oportunidade com Petty GMS é tudo isso e muito mais.”

A 687ª corrida de Johnson na NASCAR Cup Series será a primeira em um carro que não seja da Hendrick, tendo pilotado o Chevrolet #48 durante toda a sua carreira.

O companheiro sete vezes campeão e membro do Hall da Fama da NASCAR, Richard Petty, deu seus pensamentos sobre a nova parceria, dizendo: “Que momento emocionante para Petty GMS. Este ano, conquistamos muito junto com Maury e agora adicionar Jimmie só continuará a nos ajudar a crescer. Ter Jimmie - outro sete vezes campeão - como parte da equipe, e suas habilidades dentro e fora da pista será especial para Petty GMS. Estou ansioso para tê-lo como parte de nossa equipe e ver o que podemos construir juntos."

Outros detalhes, incluindo o cronograma exato de corridas de Johnson, patrocínios, esquemas de pintura e número do carro, serão anunciados posteriormente.

VÍDEO: Chastain fala de manobra de video-game na NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: