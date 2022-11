NASCAR: Coy Gibbs, VP da Joe Gibbs e pai de piloto campeão da Xfinity ontem, morre aos 49 anos

Carregar reprodutor de áudio

O vice-presidente e diretor de operações da Joe Gibbs Racing (JGR), Coy Gibbs – cujo filho, Ty, venceu o campeonato da NASCAR Xfinity Series 2022 neste sábado – morreu nesta manhã de domingo, confirmou a equipe.

A JGR divulgou a seguinte declaração: “É com grande tristeza que Joe Gibbs Racing confirma que Coy Gibbs (co-proprietário) foi ao encontro do Senhor em seu sono nesta noite. A família agradece todos os pensamentos e orações e pede privacidade neste momento”.

Pai de Coy e proprietário da JGR, Joe Gibbs retornou à Carolina do Norte antes do início da corrida da NASCAR Cup Series neste domingo. Ty, que disputaria a prova após conquistar o título da Xfinity neste sábado, acompanhou o avô.

Coy esteve no Phoenix Raceway quando do título do filho de 20 anos. “Já passei por isso antes em vários esportes. Ty, não”, disse Coy após a prova. “Então, foi mais observá-lo e ver como ele reage. Acho que fez seu trabalho e foi divertido assistir a isso", completou.

Coy também pertence ao Hall da Fama da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), tendo sido assistente técnico do Washington Commanders, além de ter sido piloto da própria NASCAR.

Na NFL, Gibbs foi linebacker na Universidade de Stanford de 1991 a 1994. Gibbs fez sua estreia na NASCAR na Truck Series em 2000, dividindo o volante com seu irmão, JD, que morreu em 2019 após uma longa batalha contra uma doença neurológica degenerativa, também aos 49 anos.

Em 2001, Coy começou a correr em tempo integral na Truck Series, terminando duas vezes entre os cinco primeiros e terminando em 10º na classificação do ano seguinte. Em 2003, ele substituiu Mike McLaughlin no que agora é a Xfinity Series, com duas corridas entre os 10 primeiros.

Em 2004, depois que Joe Gibbs foi recontratado como treinador de Washington, ele se juntou à equipe como assistente de controle de qualidade ofensiva, servindo nessa função até 2007. Coy fundou a equipe JGRMX em 2008 e em 2016 foi nomeado para seu cargo atual de vice-presidente e COO e supervisionando os programas NASCAR da organização. Coy e sua esposa, Heather, têm quatro filhos - além de Ty, Case, Jett e Elle.

