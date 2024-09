NASCAR: Logano bate Suárez em Atlanta e avança nos playoffs

Joey Logano conquistou a vitória na abertura dos playoffs da NASCAR Cup Series no Atlanta Motor Speedway, garantindo sua vaga Round 12.

Leia também: NASCAR Cup Michael Jordan se reinventa na NASCAR após sucesso como jogador e derrocada como dono de time

A corrida em Atlanta terminou em uma prorrogação com Ryan Blaney empurrando seu companheiro de equipe da Penske, Logano, e Ross Chastain empurrando seu companheiro de equipe, Daniel Suárez. Os pilotos da Trackhouse rapidamente se desconectaram, abrindo caminho para Logano vencer pela 34ª vez em sua carreira e a segunda do ano.

"Execução incrível da equipe", disse Logano, que agora tem duas vitórias na Cup em Atlanta. "Quando é hora dos playoffs, é a nossa vez. Como eu disse, temos que sempre subir de nível quando chega a hora dos playoffs. Eles me deram um ótimo Mustang. Ele foi rápido o dia todo. Ficou um pouco presa atrás. Foi difícil recuperar a posição na pista. Tive um bom reinício e fui para a frente. Tinha meu companheiro de equipe, Blaney, atrás de mim. Isso realmente ajudou na última volta para garantir que um carro da Penske vencesse, finalmente passando para a próxima rodada. Bom dia para todos os carros da Penske."

No início da corrida, o favorito ao título e líder do campeonato, Kyle Larson bateu após perder o controle a poucas voltas do final do primeiro estágio. Chase Briscoe também foi coletado, encerrando sua corrida. Além disso, os dois estágios iniciais foram bastante limpos, com Ryan Blaney vencendo o 1º e Austin Cindric o 2º.

Suárez foi o segundo, Blaney o terceiro. Christopher Bell chegou em quarto, Alex Bowman em quinto. Tyler Reddick, Kyle Busch, Chase Elliott, William Byron e Austin Cindric completaram os dez primeiros.

Saindo de Atlanta, os pilotos que estão abaixo da linha de corte são: Brad Keselowski (-1pt); Harrison Burton (-16pts); Martin Truex Jr. (-19pts); Chase Briscoe (-21pts). Ty Gibbs com +1 e Denny Hamlin com +2 estão logo acima.

Resultado

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!