Para a alegria dos fãs, a NASCAR anunciou de forma oficial o retorno de suas competições, após paralisação por conta da pandemia do coronavírus. As etapas de Atlanta, Homestead-Miami, Texas, Richmond, Talladega e Martinsville tiveram que ser suspensas por causa do Covid-19.

O retorno acontecerá no dia 17 de maio, dando início a uma sequência de quatro corridas da Cup em 10 dias, mas apenas em Darlington e Charlotte.

Data Pista Categoria Distância Horário (Brasília)

17 de maio Darlington Cup 400 mi 16h30

19 de maio Darlington Xfinity 200 mi 21h

20 de maio Darlington Cup 500 km 20h30

24 de maio Charlotte Cup 600 mi 19h

25 de maio Charlotte Xfinity 300 mi 20h30

26 de maio Charlotte Truck 200 mi 21h

27 de maio Charlotte Cup 500 km 21h

As 600 Milhas de Charlotte, tradicional etapa que acontece no Memorial Day, feriado em que os americanos homenageiam todos os militares que perderam suas vidas em combate, foi mantida e com a mesma distância.

"A NASCAR e suas equipes estão ansiosas e empolgadas para voltar às corridas e têm um grande respeito pela responsabilidade no retorno às competições", disse Steve O'Donnell, vice-presidente executivo da NASCAR e diretor de desenvolvimento de corridas.

“A NASCAR retornará em um ambiente que garantirá a segurança de nossos competidores, fiscais e todos aqueles da comunidade local. Agradecemos às autoridades locais, estaduais e federais e especialistas em medicina, assim como a todos da indústria pelo apoio sem precedentes em nosso retorno às corridas, e esperamos nos juntar aos nossos fãs apaixonados ao ver os carros retornando à pista.”

Cada evento será de apenas um dia com equipamentos de proteção individual, exigidos durante todo o evento. Os exames de saúde para todas as pessoas que entrarem na pista serão obrigatórios e os protocolos de distanciamento social continuarão sendo seguidos. Também haverá limites no número de pessoas permitidas dentro do local a qualquer momento.

