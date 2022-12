Helio Castroneves disse que não desistiu de seu sonho de correr na Daytona 500 da NASCAR, ainda esperando se terá uma chance no ano que vem.

Castroneves, de 47 anos de idade, participou da Superstar Racing Experience (SRX) no verão americano em ovais curtos, e o CEO da categoria, Don Hawk, disse a ele que se ganhasse uma corrida, encontraria uma vaga para ele na Daytona 500.

O brasileiro venceu prontamente a corrida seguinte em Pensacola, mesmo que não estivesse programado para participar dela.

Hawk, mais tarde, esclareceu que a “intenção originalmente era que ele realmente queria correr a Daytona 500 e, se não, uma corrida da 'joia da coroa'. Então, vamos realmente tentar fazer a Daytona 500 acontecer.”

Faltando 76 dias para a Daytona 500, Castroneves permanece sem saber se conseguirá sua tão esperada chance na 'Great American Race'.

“Estou trabalhando nisso”, disse ele ao Motorsport.com. “Eu sei que ultimamente tem havido rumores, até o dono da minha equipe, Mike [Shank], tem me perguntado o que está acontecendo. Don Hawk e eu, fizemos uma aposta e tenho certeza que ele provavelmente está mexendo no pote para tentar fazer isso acontecer.

“Espero que nas próximas duas semanas possamos ouvir alguma coisa, mas até agora, liguei para pessoas que ouvi dizer que estão interessadas, mas ninguém está me respondendo. Então acho que vou esperar a hora certa para eles me ligarem.”

“É uma corrida que eu adoraria fazer por vários motivos: adoro correr e nunca tive a chance de pilotar um carro da Cup. Eu sei que Daytona é uma fera diferente [do SRX] e você precisa de parceiros de draft para ajuda. Mas eu aprendo rápido! A corrida é de muitas voltas, então eu teria 200 voltas para aprender tudo. Espero que possamos fazer algo acontecer.

“Já fiz SRX, já fiz IROC e entendo que é uma fera diferente, e aprecio que os competidores da NASCAR tenham muita experiência, mas no final das contas um carro de corrida é um carro de corrida e uma pista de corrida é uma pista de corrida. Nós apenas temos que nos colocar lá e fazer acontecer.

“Mario [Andretti] venceu, AJ [Foyt] também – por que não outro campeão da Indy 500 para ter uma chance?”

Quando perguntado se ele estaria interessado em correr para o Project 91 da equipe Trackhouse - que visa colocar pilotos ‘estrangeiros’ na Cup Series - Castroneves disse que gostaria de seguir os passos de Kimi Raikkonen, que correu com esse carro em Watkins Glen no ano passado.

“Eles têm um bom carro, um carro rápido”, disse Castroneves, sobre a Trackhouse. “Eu sei que teríamos muitas coisas que teríamos que alcançar, como ter que se classificar, mas temos que fazer isso da maneira certa - isso é por que estamos tentando procurar uma boa equipe.”

Caso Helinho consiga participar da Daytona 500, esta será a segunda vez que um brasileiro participa do evento. Em 2003, Christian Fittipaldi terminou a prova na 35ª posição.

