NASCAR: Logano bate Chastain e conquista seu segundo título na Cup

Joey Logano, da Penske, venceu a etapa final da temporada da NASCAR Cup Series 2022 neste domingo em Phoenix e conquistou o título da categoria, entregando ao proprietário da equipe, Roger Penske, taças da IndyCar e da NASCAR no mesmo ano pela primeira vez.

Logano ultrapassou Chase Briscoe pela liderança quando restavam 29 voltas de um total de 312 e depois se manteve à frente de Ryan Blaney, seu companheiro de Penske, cruzando a linha de chegada em primeiro por 0s301 para vencer e conquistar seu segundo título da Cup Series.

Em setembro, Will Power havia dado à Penske o 17º título da equipe na Indy. Na NASCAR, a conquista de Logano é a terceira da equipe na Cup Series. Ross Chastain, o carro mais rápido da prova nos estágios finais, cruzou a linha de chegada em terceiro, 1s2 atrás de Logano.

A vitória de Logano foi sua quarta nesta temporada, com duas delas chegando nos playoffs. Logano agora tem 31 triunfos na NASCAR e dois títulos (a conquista inaugural foi em 2018, enquanto a deste ano é histórica por 2022 marcar a introdução de uma nova geração de carros na Cup).

Além de comemorar, Logano mostrou seu respeito à Joe Gibbs Racing, que neste domingo perdeu Coy Gibbs, vice-presidente da instituição, filho de Joe e pai de Ty Gibbs, que ontem se sagrou campeão da Xfinity Series.

Outros concorrentes ao título neste domingo além do próprio Logano e de Chastain, Christopher Bell completou o top 10, enquanto Chase Elliott foi somente 28º após um incidente (assista abaixo). A classificação final do campeonato, claro, mostra os quatro nesta mesma ordem.

