Jimmie Johnson revelou o número de seu carro antes de seu retorno às corridas da NASCAR, já que a Petty GMS Motorsports foi renomeada para 2023.

Muita coisa mudou no que até hoje era conhecida como Petty GMS Motorsports após a chegada de Johnson como co-proprietário da equipe.

Na manhã desta quarta-feira, Johnson revelou no programa 'TODAY' que a organização será renomeada como Legacy Motor Club (Legacy M.C.). Conforme anunciado anteriormente, Noah Gragson estará ao volante do Chevrolet #42 e Erik Jones retorna como o piloto do #43.

Johnson, que ingressou na organização como co-proprietário no final do ano passado, pilotará um terceiro carro parcialmente. O sete vezes campeão da NASCAR Cup Series pilotará o #84 do Chevrolet Camaro. O número é uma inversão do #48 que ele tornou famoso enquanto guiava pela Hendrick Motorsports, e também o número de vitórias que conquistou a nível nacional da NASCAR (83 Cup, 1 Xfinity).

A primeira corrida na programação de Johnson para 2023 será a Daytona 500. Ele venceu o evento da joia da coroa em 2006 e 2013, mas terá que lutar para entrar no grid de 40 carros no próximo mês antes mesmo de pensar em uma terceira visita ao Victory Lane.

“Há pouco mais de um ano, tive a oportunidade de adquirir a Richard Petty Motorsports na NASCAR Cup Series”, disse Maury Gallagher, coproprietário da equipe. “Fizemos grandes progressos ao longo da temporada de 2022 - vencendo a Southern 500 com Erik Jones em Darlington e trazendo Noah para a equipe em 2023. Com a adição de Jimmie como proprietário, sabíamos que a mudança era inevitável com sua experiência e conhecimento. Nosso objetivo é vencer corridas, ganhar campeonatos e representar nossos parceiros com desempenho de alto nível. A nova imagem da Legacy M.C. é algo que nos permitirá destacar e promover um ambiente de equipe que gera sucesso.”

Johnson não corre na Cup Series desde a final de 2020 em Phoenix, mas se ele se classificar para a Daytona 500, será sua 687ª largada na categoria. O resto das corridas em sua programação de 2023 serão revelados posteriormente.

“Depois de pensar no novo nome da nossa equipe, Maury e eu reconhecemos a oportunidade de fazer algo especial e diferente. Sentimos que era importante ter um nome que honrasse o passado e reconhecesse o futuro (Legacy, legado em inglês). O termo 'Motor Club' é uma referência aos clubes de automóveis do passado. Legacy M.C. será um clube inclusivo para os entusiastas do automobilismo. Estou empolgado por fazer parte de uma história tão rica em herança e ansioso para criar um novo legado neste esporte fora do automobilismo”, disse Johnson, explicando o processo de pensamento por trás do novo nome.

O ícone da NASCAR, Richard 'The King' Petty, também comentou as mudanças, dizendo: "Enquanto estávamos conversando sobre a criação de um novo nome para a equipe, olhamos para Jimmie, eu e Dale Inman - são 22 campeonatos - então não poderia "Não há nome melhor para nossa equipe de corrida do que Legacy. O "Motor Club" é perfeito porque queremos que nossos fãs torçam por toda a equipe. Quando vejo os carros #42 e #43, não importa quem seja piloto foi, é atualmente ou poderá ser no futuro, quero que nossos fãs se lembrem da história de Petty que os acompanha, e essa história continuará a ser feita com a Legacy M.C."

